BO Gütesiegel: 48 NÖ Schulen für Qualität des Berufsorientierungs-Unterrichts ausgezeichnet

Ziel des BO Gütesiegels ist es, die Qualität des Berufsorientierungsunterrichts an den NÖ Mittel- und Polytechnischen Schulen (PTS) stetig weiterzuentwickeln.

St. Pölten (OTS) - Heuer wurde 38 Mittel- und 10 Polytechnischen Schulen (PTS) dieses Siegel der Wirtschaftskammer NÖ verliehen. „Jede zehnte Stelle in NÖ kann nicht besetzt werden. Tendenz steigend. Von diesem Personalmangel sind alle Branchen betroffen“, skizziert Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, bei der Verleihung der BO Gütesiegel in der Wirtschaftskammer NÖ in St. Pölten die alarmierende Situation. Die WKNÖ setzt zahlreiche Maßnahmen, um junge Menschen für eine Lehre zu begeistern. „Mit analogen und digitalen Angeboten – vom Kindergarten bis ins Erwachsenenalter - versuchen wir, sowohl Jugendliche, Eltern als auch die Berufsorientierungslehrer in den Schulen bei der Berufsorientierung zu unterstützen“, erklärt Ecker und nennt Beispiele. „Vom Talente Check über die Schnupperlandkarte bis hin zur Initiative Let’s Walz, von Social Media über Newsletter für BO-Lehrer bis hin zur Webinarreihe Elternpower reicht die Palette.“ Ein ganz neues Angebot etwa ist die Berufsorientierungs-App „BO to go“ – eine gemeinsame Initiative der NÖ Sozialpartner, die Eltern, Kindern und BO-Lehrern ein Hilfsmittel in die Hand gibt, mit dem sie bestmöglich bei der Berufswahl unterstützen können.

Lehrer zeigen Kindern große Vielfalt der Berufsmöglichkeiten

„Damit es gelingt, Jugendliche die Chancen einer Lehre näher zu bringen, braucht es auch die Berufsorientierungs-Lehrer in unseren Schulen. Denn es sind die Lehrer, die unsere Jugend am Weg in die Zukunft begleiten. Sie sind es, die unseren jungen Menschen Möglichkeiten und Perspektiven aufzeigen und damit einen maßgeblichen Baustein für ihre Zukunft setzen. Wie die lange Liste an Ausgezeichneten zeigt, wird hier vielerorts bereits hervorragende Arbeit geleistet. Ein herzliches Dankeschön dafür“, richtete sich Wolfgang Ecker an die Lehrkräfte.

38 Mittelschulen und 10 Polytechnische Schulen (PTS) wurden heuer mit dem Berufsorientierungs-Gütesiegel der Wirtschaftskammer Niederösterreich ausgezeichnet.

Mittelschulen:

NÖMS Alland, PNÖMS Amstetten, NÖMS Bad Großpertholz, NÖMS Drosendorf-Zissersdorf, NÖMS Edlitz, NÖMS Guntramsdorf, NÖMS Göstling, NÖMS Haidershofen, NÖMS Hainburg an der Donau, NÖMS Herzogenburg, NÖMS Himberg, NÖMS Hollabrunn, NÖMS Hürm, NÖMS Kirchschlag in der Buckligen Welt, NÖMS Klosterneuburg, Hermannstraße, PNÖMS Mary Ward Krems, NÖMS II Laa an der Thaya, NÖMS Lassee, NÖMS Lunz am See, NÖMS II Mistelbach, NÖMS Neunkirchen, Schoellerstraße, NÖMS Orth an der Donau, NÖMS Ottenschlag, NÖMS Pitten, NÖMS Pöchlarn, PNÖMS Pressbaum, NÖMS Pulkau, NÖMS Ravelsbach, NÖMS Schweiggers, NÖMS Sieghartskirchen, NÖMS St. Pölten, Viehofen, NÖMS Traiskirchen, NÖMS Wiesmath, NÖMS Winzendorf-Muthmannsdorf, NÖMS Zellerndorf, NÖMS Ziersdorf, NÖMS Zwettl und die PMS Zwettl.

Polytechnische Schulen

PTS Groß Gerungs, PTS Herzogenburg, PTS Hollabrunn, PTS Korneuburg, PTS Mödling, PTS Neulengbach, PTS Scheibbs, PTS Tulln, PTS Zwettl und NMS Hainfeld.

Über das BO Gütesiegel

Das Gütesiegel für Berufsorientierung wurde 2010 erstmals verliehen. Für die Vergabe des BO-Gütesiegels werden u.a. folgende Kriterien bewertet:

Organisation und Durchführung des Unterrichts: der Pflichtgegenstand Berufsorientierung und Lebenskunde wird in vollem Ausmaß unterrichtet.

Aus- und Weiterbildung der LehrerInnen

Bewerbungstraining wird zusätzlich zum Regelunterricht durch VertreterInnen außerschulischer Institutionen oder Fachleuchten aus der Wirtschaft unterstützt

Weitere Aktivitäten: z. B. Besuch von Beratungseinrichtungen, Berufsinformationsmessen, Berufspraktische Tage, Betriebserkundungen etc.

Eltern werden in den Berufsorientierungsprozess, etwa durch Elternabende und Beratungsgespräche eingebunden.

Dokumentation: BOL-Mappen, Hinweis auf der Schulhomepage, etc.

www.wknoe-biz.at/ueber-uns/bo-guetesiegel

