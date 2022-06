„Zruck schau i nimmer“ am 28.6. im Amtshaus Margareten

„Mimosen“ raten zu Reservierungen: Telefon 0676/500 89 38

Wien (OTS/RK) - Der „Verein für kommunikative Kunstausübung“ stellt seine nächste Veranstaltung vor: Am Dienstag, 28. Juni, beginnt um 19.30 Uhr im Festsaal im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) ein abwechslungsreicher Kultur-Abend mit dem Titel „Zruck schau i nimmer“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die erfahrene Schauspielerin Helga Leitner steht im Zentrum dieser Produktion der „Theatergruppe Mimosen“. Eine kurze Programm-Beschreibung: „Lieder und Texte durch ein halbes Jahrhundert – ein musikalischer Widerspruch von und mit Helga Leitner“. Das Theaterteam empfiehlt baldige Reservierungen: Telefon 0676/500 89 38. Kontaktaufnahme mit den „Mimosen“ via E-Mail: mimosen@a1.net.

Das Publikum hat die aktuellen Corona-Vorgaben einzuhalten. Die unterhaltsame Veranstaltung wird vom Bezirk unterstützt. Als künstlerischer Leiter fungiert Günther Viktor Wlach. Die feinen melodiösen Arrangements stammen von Maximilian Wlach. Manfred Nowotny trägt als Licht- und Ton-Techniker zum Erfolg der Produktion bei. Infos: www.theatergruppe-mimosen.info

In weiterer Folge ist das Programm „Zruck schau i nimmer“ am Donnerstag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr am Alsergrund im „theater experiment“ (Theater am Liechtenwerd: 9., Liechtensteinstraße 132) zu sehen. Das Kultur-Angebot wird vom Bezirk gefördert. Der Zutritt ist kostenlos, Spenden werden angenommen. Infos: www.theater-experiment.com/spielplan/aktuell.html.

