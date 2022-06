Tiroler Tageszeitung lud zum Sommerfest in Wien

Hochkarätige Gäste aus Politik und Wirtschaft genossen den Sommerabend auf der Gloriette

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren der „Abstinenz“ lud die Tiroler Tageszeitung am Donnerstag wieder zum bereits traditionellen Sommerfest in Wien, diesmal auf die kaiserliche Gloriette im Schönbrunner Schlossgarten. Bei strahlendem Sommerwetter folgten über 200 Gäste aus Politik und Wirtschaft der Einladung von Moser Holding-Vorstand Hermann Petz und TT-Gesamtverkaufsleiter Markus Lugger. Bei Tiroler Schmankerln und zünftigen Klängen der Alpinbanda genossen die Gäste den Abend und unterhielten sich bis in die späten Abendstunden.

„Es freut uns außerordentlich, dass wir unser Sommerfest heuer endlich wieder durchführen können und so viele unserer Einladung gefolgt sind“, so Petz in seiner Begrüßungsansprache, „gerade die letzten Jahre haben für uns alle deutlich gemacht, wie wichtig persönliche Kontakte, und auch gemeinsame Feiern sind.“ Betreffend die vielfältigen Herausforderungen der Medienbranche steht Petz für Optimismus und Innovationsbereitschaft: „Unsere Aufgabe ist es, Menschen weiterhin für Nachrichten zu interessieren und einen wichtigen Beitrag zu unabhängigem Journalismus zu leisten.“

Unter den Gästen waren unter anderem: Bundesministerin Leonore Gewessler (Bundesministerium für Klimaschutz, Innovation und Technologie), Bundesminister Norbert Totschnig (Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus), Staatssekretär Florian Tursky (Bundesministerium für Finanzen), Klubobfrau Sigrid Maurer sowie weitere Tiroler NR-Abgeordnete in Wien Rebecca Kirchbaumer, Barbara Neßler, Johannes Margreiter, Julia Seidl, Hermann Weratschnig und Selda Yildirim. Weiters unter den Gästen: Alexandra Beier-Cizek (ÖAK), Gabriele Blach (Omnicom Media Group), Gerhard Burtscher (BTV), Lorenz Edtmayer (Diamir Holding), Joachim Feher (RMS Austria), Helmut Hanusch (Verein Media Analyse), Elisabeth Gürtler, Martin Lechner (Zillertal Bier), Sonja Klima, Andreas Martin (Porsche Media & Creative), Hans Metzger (Tele), Martin Mayer (Iventa), Rainer Pariasek (ORF), Clemens Pig (APA), Martin Resel (A1), Petra Roschitz (Media Analyse), Martin Schaffenrath (ÖGK), Generalsekretär Helmut Tomac (Bundesministerium für Inneres), Nadja Vaskovich (VÖZ).

Unter diesem Link kommen Sie zur Bildergalerie

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

