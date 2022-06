Neuer Wohlfühl-Standort für Edenred

Neue Büroräumlichkeiten als Repräsentant der neuen Arbeitswelt

Wien (OTS) - Edenred Österreich vergrößert und modernisiert sich: Der führende Anbieter von Mitarbeiter-Benefits lud zur feierlichen Eröffnung seines neuen Bürostandorts Am Tabor 42 im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Der Umzug in die neuen Büroräumlichkeiten ist die strategische Konsequenz des kontinuierlichen Unternehmens- und Mitarbeiterwachstums. Gleichzeitig unterstreicht der neue Standort am Austria Campus das Selbstverständnis sowie die Schwerpunktsetzung auf Mitarbeiterwohlbefinden, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

„Endlich ist es so weit“, freut sich Christoph Monschein, General Manager von Edenred Österreich im Rahmen der feierlichen Einweihung des neuen Firmen-Standorts inmitten des nachhaltig konzipierten Austria Campus. Neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Nachbarn waren auch zahlreiche Partner-Unternehmen wie etwa Refurbed, Deloitte, Otago und Schrankerl anwesend.

„In Anbetracht des Mitarbeiterzuwachses und dessen, was wir künftig noch alles vorhaben, war es ein notwendiger Schritt, in ein neues, moderneres Office zu ziehen“, erklärt Monschein. Inzwischen zählt Edenred rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tendenz weiterhin steigend. Zum Vergleich: Anfang 2021 beschäftigte das Unternehmen noch 17 Personen.

Mitarbeiterwohlbefinden als Um und Auf im Wettbewerb um die besten Köpfe

Auftakt der Feierlichkeiten bildete die Keynote von Christoph Monschein, in der er auf die Arbeitswelt der Zukunft einging. So müssten sich künftig Unternehmen bei potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bewerben, um die besten Köpfe im War for Talents für sich zu gewinnen.

Neben der Schaffung einer wertschätzenden und inkludierenden Atmosphäre sowie ernsthafter Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit könnten eine wohltuende Arbeitsumgebung und betriebliche Zusatzleistungen im Hinblick auf Mitarbeiterrekrutierung, -motivation und -bindung schon sehr viel bewirken. Edenred will hier mit gutem Beispiel vorangehen und sich an die neue Arbeitswelt anpassen. Denn „Jüngere Generationen, die nun in den Arbeitsmarkt eintreten, stellen ganz andere Anforderungen an den Arbeitsplatz. Diese Bedürfnisse wollen wir berücksichtigen und mit unserem modernen, digitalen und nachhaltig gestalteten Office eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen.“

Arbeiten nach Schlafen die zweihäufigste Beschäftigung

Etwa ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir am Arbeitsplatz. „Das ist nach dem Schlafen die zweithäufigste Beschäftigung“, gibt Monschein zu bedenken. Auch wenn sich spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie viel ins Homeoffice verlagert hat, verbringt der durchschnittliche Arbeitnehmer, beziehungsweise die durchschnittliche Arbeitnehmerin also noch immer sehr viel Zeit im Büro.

Komfortzone für mehr Kreativität

Daher setzt der führende Anbieter von Mitarbeiter-Benefits auf eine ansprechende Büroraumgestaltung: Von Sitznischen über ergonomische Arbeitsplätze inklusive höhenverstellbare Tische, gemütliche Polster- und Loungemöbel, Rückzugsmöglichkeiten für Calls und konzentriertes Arbeiten, unterschiedlich große Besprechungsräume bis hin zu Desk-Sharing-Möglichkeiten für flexibles Arbeiten und verstärkten Austausch zwischen Teams – das neue Edenred-Büro lässt keine Mitarbeiterwünsche offen. „Es ist der ideale Ort, um sich getreu unserer Firmenphilosophie ‚Enrich connections. For good.‘ perfekt zu vernetzen. Damit integrieren wir unseren Purpose auch in den Arbeitsalltag“, so Monschein. Ebenfalls der Edenred´schen Firmenphilosophie entsprechend wurden die Büromöbel aus dem alten Office an das Österreichische Rote Kreuz gespendet. Zustande kamen dabei zwei volle Lkw´s.

Neben dem ansprechenden Büro-Angebot bietet Edenred größtmögliche Flexibilität in der Arbeits(zeit)gestaltung. „Unser Büro soll ein Ort sein, an dem sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl fühlen und gerne zusammenkommen“, erklärt Monschein. „Die Arbeit kann aber ebenso im Homeoffice und zu Zeiten erledigt werden, die dem Rhythmus der jeweiligen Person entsprechen. Zentral ist für uns: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Nur so kann man Bestarbeit leisten.“

Neues Office als Flagship-Store der Edenred´schen Firmenkultur

Auch die Lage am zentrumsnahen Verkehrsknotenpunkt Praterstern ist ideal und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Jobticket gut erreichbar. In unmittelbarer Umgebung wartet zudem ein vielfältiges Gastronomieangebot für eine ausgewogene Mittagspause mit den Gutschein-Produkten von Edenred. Darunter sind auch zahlreiche Edenred-Partner zu finden wie dean&david, Habibi & Hawara, Max & Benito, Eurest und viele mehr.

„Unser neuer Standort in zentraler Lage am Austria Campus spiegelt mit seiner Gestaltung, dem Design und Interior unsere Unternehmenswerte und -kultur auf ganzer Linie wider“, fasst Monschein im Zuge der Feierlichkeiten zusammen.



Rückfragen & Kontakt:

Veronika Beck, MA

Milestones in Communication

m +43 664 889 758 29

veronika.beck @ minc.at