Einladung zum 68. Österreichischen Gemeindetag am 29. und 30. Juni in Wels

Spitzenpolitiker:innen der Republik beim größten kommunalpolitischen Event des Jahres vertreten

Wien (OTS) - Der 68. Österreichische Gemeindetag findet in diesem Jahr am 29. und 30. Juni in Wels statt. Die größte kommunalpolitische Veranstaltung des Jahres steht unter dem Motto „Unsere Gemeinden – Gestalter der Lebensräume“ Die Spitzenvertreter:innen der Republik treffen sich am Gemeindetag zum zweitägigen Austausch mit Bürgermeister:innen aus ganz Österreich. Die Eröffnung, die Haupttagung und die Expertentalks können auf unserer Homepage und unserer Facebook-Seite via Livestream mitverfolgt werden.

Zu den Gästen am 68. Österreichischen Gemeindetag zählen unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer, Bundesministerin Klaudia Tanner, Bundesministerin Susanne Raab, Bundesminister Magnus Brunner, Bundesminister Norbert Totschnig, Bundesminister Gerhard Karner, Staatssekretärin Claudia Plakolm und Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Medienvertreter:innen sind herzlich zum 68. Österreichischen Gemeindetag eingeladen. Die Anmeldung erfolgt unter folgendem Link: https://gemeindebund.at/gemeindetag-seite/anmeldung-kosten/. Im Anmeldefenster bitte „Presse“ auswählen.

Hier ein kurzer Auszug aus dem Programm der beiden Tage:

Mittwoch, 29. Juni

09:30 Uhr: Eröffnung des Gemeindetages und der Kommunalmesse unter anderem mit Familienministerin Susanne Raab, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Landeshauptmann Thomas Stelzer.

11:00 bis 12:30: Zertifikatsverleihung Audit familienfreundliche Gemeinde mit Familienministerin Susanne Raab.

13:30 bis 14:30 Uhr: Expertentalk zum Thema „Krise als Chance – Herausforderungen für die Gemeinden“ unter anderem mit OÖ Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Donnerstag, 30. Juni

10:00 bis 12:00 Uhr: Haupttagung des 68. Österreichischen Gemeindetages mit Redebeiträgen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer, Bundesministerin Klaudia Tanner, Bundesminister Gerhard Karner, Staatssekretärin Claudia Plakolm und Landeshauptmann Thomas Stelzer.

14:00 Uhr: Expertentalk zum Thema „Gemeinden – regionale Konjunkturmotoren“ mit Bundesminister Magnus Brunner.

18:30 Uhr: Galaabend des 68. Österreichischen Gemeindetages.

Weitere Details zu Ablauf und Programm finden Sie auf www.gemeindetag.at





Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.082 der insgesamt 2.093 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

