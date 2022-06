FPÖ – Schnedlitz: Flop „Kaufhaus Österreich“ wird zum Glück endlich geschlossen

Eine Million Euro Steuergeld durch ÖVP versenkt

Wien (OTS) - „Eine schöne Leich wird das wohl nimmer.“ So kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz das nun verlautbarte endgültige Aus des „Kaufhaus Österreich“. „Dieses Projekt ist wohl so typisch für diese Bundesregierung, wie kaum ein anderes. Viel Tamtam, hohe Kosten zulasten der Steuerzahler mit dunklen Wegen und ein völliges Versagen – das ist die gemeinsame Schnittmenge dieser schwarz-grünen Regierung“, so Schnedlitz.

„Typisch ist auch, dass man gar nicht weiß, wie viel Geld tatsächlich versenkt wurde. ÖVP-Staatssekretär Tursky spricht von 946.068,54 Euro, der ehemalige Generalsekretär des Wirtschaftsministeriums Esterl bezifferte die Kosten erst vor wenigen Tagen im ÖVP-U-Ausschuss mit 1,2 Millionen und die SPÖ erwähnte gar 1,8 Millionen Euro“, erklärte Schnedlitz.

„Mit der ÖVP bekommt das Wort ‚Schwarzhandel‘ eine eigene Bedeutung. Egal, was diese Partei und diese Regierung beschaffen, es wird ein Flop und der Staatsanwalt bekommt so richtig viel Arbeit. Ob das nun ‚Kaufhaus Österreich‘ oder den FFP2-Maskeneinkauf bei ‚Hygiene Austria‘ betrifft, überall sind die Arme des schwarzen Krakens in den Taschen der leidgeplagten Steuerzahler“, so Schnedlitz, der noch betonte, dass nur Neuwahlen und ein Fernhalten der ÖVP von den Staatskassen und öffentlichen Geldern unser Land wieder auf Normalkurs bringen könnte.

