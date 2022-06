Drei Löwen: WienTourismus-Projekt räumt bei Cannes Lions Awards ab

Wien (OTS/RK) - Aus einer Vielzahl an Einreichungen wurde die WienTourismus-Aktion „Vienna strips on OnlyFans”, die in Zusammenarbeit mit der Agentur Jung von Matt DONAU entstanden ist, bei den diesjährigen Cannes Lions Awards – dem wohl renommiertesten Werbewettbewerb der Welt – mit einem Gold-Löwen in der Kategorie „PR“ und jeweils einem Bronze-Löwen in den Kategorien „Direct“ und „Social & Influencer“ ausgezeichnet.

Das Cannes Lions International Festival of Creativity würdigt seit 1954 kreative Spitzenleistungen der Markenkommunikation und zählt zu den „Werbe-Oscars“ der Branche. Dieses Jahr wurden die begehrten Löwen in insgesamt neun Hauptkategorien und 31 Unterkategorien vergeben. Aus über 25.000 eingereichten Arbeiten aus mehr als 80 Ländern weltweit wurde die WienTourismus-Aktion „Vienna strips on OnlyFans” bei der Live-Award-Show am 23. Juni mit dem Gold-Löwen in der Kategorie „PR“ (Unterkategorie „Breakthrough on a budget“) und jeweils einem Bronze-Löwen in den Kategorien „Direct“ (Unterkategorie „Breakthrough on a budget“) und „Social & Influencer“ (Unterkategorie „Content placement“) prämiert. Mit diesen Auszeichnungen, die durch eine internationale Fach-Jury erfolgt sind, konnte sich „Vienna strips on OnlyFans” gegen Marken wie etwa Pfaff Harley-Davidson, Ajax Amsterdam, Radio NRJ Belgium oder KFC durchsetzen. Neben den drei Löwen erzielte die Aktion weitere sieben Shortlist-Platzierungen in insgesamt vier Hauptkategorien.

Tourismusdirektor Norbert Kettner: „Dass wir uns bei den ,Werbe-Oscars‘ auf dem internationalen Parkett gegen starke Marken behaupten konnten, gleich mehrere Shortlist-Platzierungen erzielt haben und nun auch zu den Gewinnern gehören, ist eine Bestätigung unserer Arbeit und zugleich eine große Freude. Ich bedanke mich bei den Wiener Museen, die bei unserer Aktion mitgemacht haben, unserem Agenturpartner und dem eigenen Kreativ-Team im WienTourismus für die erfolgsbringende Zusammenarbeit und den Mut, mit ‚OnlyFans‘ eine unkonventionelle Idee umzusetzen!“

Globale Aufmerksamkeit für Wien

Mit „Vienna strips on OnlyFans“ erregte der WienTourismus im Herbst 2021 weltweite Aufmerksamkeit, indem er nackte Jahrhundert-Kunstwerke von Rubens bis Schiele auf dem Social Network „OnlyFans“ zeigte, da sie auf anderen Social-Media-Kanälen regelmäßig zensiert werden. Von CNN bis zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, von Stephen Colberts „Late Night Show“ bis zum französischen Le Figaro berichteten Medien rund um den Globus über die Aktion und Wien. Darüber hinaus wurde das Projekt national wie international durch etliche renommierte Kreativpreise ausgezeichnet – von der „The One Show“ in den USA über die D&AD-Awards in Großbritannien bis hin zum Award des Art Directors Club (ADC) in Deutschland. In Österreich wurde der WienTourismus mit seiner Agentur mit neun Preisen bei den CCA-Awards ausgezeichnet und damit als „Kunde des Jahres“ prämiert.

CREDITS: Vienna strips on OnlyFans

WienTourismus

Leitung Abteilung Brand Management: Claudia Wieland

Projektleitung: Isabella Graf

Agentur: Jung von Matt DONAU

Creative Director: Michael Morgenbesser

Art Director: Denise Danninger

Design Digital: Julian Frener

Photographer Outdoor-Statues: David Payr

Kooperationspartner: Albertina Museum, Leopold Museum, Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches Museum

