Reingeschnuppert – Start für den Tierschutz Austria Podcast

Tierschutz für die Ohren gibt es ab jetzt alle 14 Tage zu hören

Vösendorf/Wien (OTS) - Wir haben viel zu erzählen, denn seit über 100 Jahren ist der Schutz von Tieren - gleich ob von Haus,- Nutz,- oder Wildtiere - die Herzensangelegenheit des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria). In dem neuen Podcast „Reingeschnuppert“ werden von den verschiedensten Tierthemen, über das Tierschutzhaus in Vösendorf bis zu politischen und tier- und umweltschutzrelevanten Themen komplexere Inhalte für tierliebe und interessierte Menschen einfach und leicht aufbereitet. Stephanos Berge, Vorstand des Wiener Tierschutzvereins, wird durch das neue Audio-Format führen und in spannenden Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Bereichen plaudern.

Zu Themen wie Lebensmittelverschwendung, Zoo und Artenschutz, modernes Wildtiermanagement, ökologischer Landwirtschaft und vielen weiteren sind unter anderem zu hören Georg Gasser von To good to Go, Zoodirektor vom Tiergarten Schönbrunn Stephan Hering-Hagenbeck, Nachhaltigkeitsexpertin Nunu Kaller, Kabarettistin und Tierschutz Austria-Botschafterin Monica Weinzettel, Vorzeigeunternehmerin Theresa Imre und viele mehr. Da die Gäste so unterschiedlich wie die Tierwelt sind, werden auch Jäger von ökologischer Bejagung erzählen und mit Zirkusdirektoren und Landwirten über Tierwohl diskutiert.

Alles 14 Tage gibt es, in der Länge von 20-30 Minuten, eine neue Podcastfolge. Die ersten drei Folgen gibt es jetzt schon zum Reinhören auf unserer Tierschutz Austria Website https://www.tierschutz-austria.at/podcast/ und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Zum Schluss bleibt uns nicht viel zu sagen, außer:

Wir hören uns – denn gemeinsam sind wir die Stimme der Tiere

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Sophie Reiter

Pressereferentin

+43 699 16604008

sophie.reiter @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at