Die Kraft der Veränderung nutzen: Die Rechts- und Steuerbranche feiert ein Wiedersehen beim LexisNexis Sommercocktail 2022

Auf der Terrasse der Wolke 21 trafen sich am 22. Juni rund 200 Expert:innen aus Österreichs Recht- und Steuerwelt.

Wien (OTS) - Mit Blick über die Stadt tauschten sich die Steuerberater:innen und Jurist:innen über die neuesten Errungenschaften des Legal Tech aus. Sowohl bei LexisNexis Geschäftsführerin Susanne Mortimore und Director Content-Management Paul Kampusch als auch bei den anwesenden Autorinnen- und Autoren war die Wiedersehens-Freude nach zwei Jahren Sommerfest-Pause groß. Die neue Location „Wolke 21“ wurde bewusst gewählt: Sie lässt weit blicken und steht somit symbolisch für die Zukunftspläne von LexisNexis: „ Wir möchten langfristig vorausblicken und Veränderungen aktiv gestalten. Dabei ist das Fachwissen unserer Autorinnen und Autoren ein starkes Fundament. Und das unabhängig von der Pandemie und wirtschaftlichen Drucksituationen, die so viel Neues mit sich gebracht haben “, so Susanne Mortimore.

Veränderungen bewusst vorantreiben

Veränderungen und Innovation bewusst zu forcieren und zu steuern sei, so Mortimore, für die Medienbranche und vor allem für Fachmedien, alternativlos. Dafür steht auch der Umzug von LexisNexis in ein neues, modernes Büro neben der Wirtschaftsuniversität Wien. Damit ist das Unternehmen näher an den Autorinnen und Autoren der WU und kann künftig die Gelegenheit für Begegnung und Kontakt noch besser wahrnehmen.

Verkündet wurden auch die neuesten Errungenschaften von LexisNexis im Bereich Legal Tech und Digitalisierung:

Mit der Akquise des Startups „Closd“ bietet LexisNexis österreichischen Kanzleien eine bereits sehr erfolgreiche end-to-end Transaction Management Plattform, mit der bei großen Fällen der gesamte Prozess von Anfang bis Ende abgebildet werden kann.

Weiters hat LexisNexis seine Zusammenarbeit mit dem Justizministerium intensiviert, indem die Lexis SmartScan-Funktionalität in den digitalen Akt integriert wurde. Ab sofort können sich damit alle Richter:innen und Justizmitarbeiter:innen zu jedem Zitat lösungsrelevante Inhaltsempfehlungen anzeigen lassen.

Neben dem Kanzleisoftwareanbieter Advokat arbeitet LexisNexis nun auch mit JurXpert zusammen. Mit der neuen Integration können auch JurXpert-Kund:innen ihre Rechercheergebnisse oder ganze Dokumentsammlungen exportieren und weiter-verarbeiten.

Das Ergebnis ist mehr als die Summe der einzelnen Teile

Paul Kampusch bedankte sich bei den Autorinnen und Autoren für ihren Einsatz und dafür, dass sie ihr Fachwissen zugänglich machen. Angereichert mit einem Netzwerk an Quer-verbindungen und Zusatzinfos liefert dieses Fachwissen der Leserschaft in der Recherche-plattform Lexis 360® mehr als die Summe der einzelnen Teile und somit ein Aha-Erlebnis.

„ Gemeinsam erschaffen wir am laufenden Band erstklassige Fachinhalte und Pionierleistungen, auf die wir zu Recht stolz sein können. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft viele innovative Projekte mit Weitblick durchzuführen. “ Bei bester Stimmung und Musik feierten die Jurist:innen und Steuerberater:innen und nutzten intensiv die Gelegenheit zum Networking und Austausch.

