Polaschek gratuliert Riedler zur Wahl als Rektor der Universität Graz

Wien (OTS) - „Mit Peter Riedler bekommt die Universität Graz einen erfahrenen und kompetenten Bildungsmanager als Rektor. Ich gratuliere Peter Riedler vom ganzen Herzen zur Wahl und freue mich für meine Alma Mater“, so Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek zur Wahl seines Nachfolgers als Rektor der Universität Graz. Peter Riedler war zuvor bereits als interimistischer Leiter im Amt und wurde bei der heutigen Sitzung des Universitätsrats der Karl-Franzens-Universität zum neuen Rektor gewählt. Der gebürtige Grazer promovierte im Bereich Völkerrecht und Europarecht an der Universität Graz. Ab 2011 war Riedler Vizerektor für Finanzen, Ressourcen und Standortentwicklung und ab Oktober 2019 Vizerektor für Finanzen, Personal und Standortentwicklung an der Universität Graz. „Ich kenne Peter Riedler als zielstrebigen Menschen, der sich mit voller Kraft für die Universität Graz einsetzen wird. Ich freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit im Sinne der Universität Graz und des Hochschulstandorts Österreich“, so Bundesminister Polaschek.

