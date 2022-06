Arbeiten für Sanierung der Brücke über Neurohrgraben bei Hanfthal beginnen

LR Schleritzko: Mehr Verkehrssicherheit und höhere Lebensqualität

St. Pölten (OTS) - Landesrat Ludwig Schleritzko nahm kürzlich den offiziellen Baustart für die Sanierung der Brücke über den Neurohrgraben im Zuge der Landesstraße B 45 im Gemeindegebiet Laa an der Thaya vor und betonte: „Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu garantieren, werden die 4.530 Brückenobjekte an unseren Landesstraßen regelmäßig überprüft und instandgehalten, wie auch hier in Hanfthal, wo die Brücke einer Generalinstandsetzung unterzogen wird.“

Die Landesstraße B 45 quert nordwestlich von Hanfthal den Neurohrgraben mit einem rund sechs Meter langen Plattentragwerk, welches aufgrund seines Alters (Baujahr 1986) zahlreiche Schäden aufweist. Auch die Fahrbahn auf der Brücke ist sanierungsbedürftig. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, das Brückenobjekt zu sanieren und auf den letzten Stand der Technik zu bringen.

Die Baumaßnahmen am Brückenobjekt umfassen das Abtragen der Asphaltschichten, der Geländer und Randbalken sowie der Tragwerksabdichtung. Anschließend werden das Tragwerk und das Widerlager fest verbunden. Danach werden die Abdichtung, die Randbalken samt Geländer und die Fahrbahn neu hergestellt. Betonschäden am Bauwerk werden durch entsprechende Maßnahmen instandgesetzt. Die Bauarbeiten werden unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung von Ende Juni bis Ende August ausgeführt. Die Arbeiten führt die Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft aus, die Kosten der Generalinstandsetzung von rund 290.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

