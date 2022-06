E-Commerce Einstieg light

Der E-Commerce Boom ist nichts Neues. Doch die letzten beiden Jahre haben nochmal eine Schippe draufgelegt.

6 von 10 Österreicher:innen kaufen mindestens einmal pro Monat über das Internet ein. 2 von 10 sogar mindestens einmal pro Woche. Die Einstiegsbarrieren waren dabei noch nie so gering, und die Ansprüche der Käuferinnen und Käufer an das Kauferlebnis noch nie so hoch.

Tamara Zimmermann, ihres Zeichens Head of SEO bei otago, erklärt im Interview wie ein einfacher Einstieg in das Thema E-Commerce gelingen kann. Gleichzeitig vermittelt sie auch für erfahrene Onlineshop Betreiberinnen und Betreiber hilfreiche Tipps, wie sie Ihre Verkäufe ankurbeln können.

