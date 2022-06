Ukraine 5 AM Coalition erhält den Open Society Prize 2022 der CEU, Ausstellungseröffnung "Ukraine. After the Invasion"

Preisverleihung und Ausstellungseröffnung vor Ort und im Live Stream

Wien (OTS) - Ukraine 5 AM Coalition erhält den OSP 2022 in Anerkennung ihrer mutigen Tätigkeit, Gräueltaten zu dokumentieren, die während des russischen Krieges gegen die Ukraine begangen werden. Die Ukraine 5 AM Coalition wurde als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine im Februar dieses Jahres gegründet und ist eine Gruppe von 29 zivilgesellschaftlichen Organisationen und einzelnen ExpertInnen, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die während der bewaffneten russischen Aggression in der Ukraine begangen werden, sammeln und dokumentieren. Hintergrundinformation finden Sie hier. Der Preis wird jährlich an eine Person oder Organisation verliehen, die sich in herausragender Weise für die Ideale einer offenen Gesellschaft einsetzt: www.ceu.edu/open-society-prize

Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=NRHE2MZFtwY



Preisverleihung Open Society Prize 2022 der CEU an Ukraine 5 AM Coalition

Die Preisverleihung findet im Rahmen der Graduiertenfeier der CEU statt ((Beginn der Feier um 10:00). Einige Vertreterinnen der Mitgliedsorganisationen der Ukraine 5 AM Coalition werden persönlich den Preis entgegen nehmen. Ansprachen von CEU-Rektorin Shalini Randeria, CEU-Vorstandsmitglieds und dem stv. Vorsitzenden der Open Society Foundations Alexander Soros u.a.

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen. Bitte melden Sie sich an, wenn Sie vor Ort dabei sein möchten, Interviewanfragen mit den Preisträgerinnen ebenfalls an: topolnikm @ ceu.edu. Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=NRHE2MZFtwY

Datum: 25.06.2022, 11:15 - 12:30 Uhr

Ort: Ankerbrotfabrik Expedithalle

Absberggasse 27, 1100 Wien, Österreich

Url: https://www.ots.at/redirect/ceu

Ausstellungseröffnung "Ukraine. After the Invasion"

Dreitägige Fotoausstellung, offizielle Eröffnung und Empfang

Nach der Eröffnungsveranstaltung wird die Ausstellung von der Strasse aus bis Montag, 27. Juni zu sehen sein. Danach wird sie nach Den Haag weiterreisen.

Medienvertreterinnen sind herzlich eingeladen. Anmeldung und Interviewanfragen bitte an topolnikm @ ceu.edu



Datum: 25.06.2022, 13:30 - 15:30 Uhr

Ort: CEU Cafe, Quellenstrasse 51, 1100

Wien, Österreich

Url: https://events.ceu.edu/node/11185

