Lotto: Fünffachjackpot mit 5,5 Mio. wartet bei „6 aus 45“

240.000 Euro Sologewinn beim Joker aus OÖ

Wien (OTS) - Nicht nur die Außentemperaturen versprechen heiße Tage, auch bei Lotto geht es heiß her. Ein Fünffachjackpot mit 5,5 Millionen Euro steht auf dem Spielplan, da bereits fünf Mal in Folge niemand die „sechs Richtigen“ erraten konnte. Auch der Zufallsgenerator, der für die Quicktipps verantwortlich zeichnet, tippte daneben.

Um die geschätzte Jackpot-Summe von 5,5 Millionen Euro zu erreichen, braucht es rund 5,2 Millionen Tipps.

Es ist dies der erste Fünffachjackpot in diesem Jahr, wenn man außer Acht lässt, dass im April des Jahres aus einem Fünffachjackpot letztendlich ein Siebenfachjackpot wurde. Dieser endete mit einen Sologewinn mit mehr als 9,8 Millionen, erzielt in Oberösterreich (insgesamt 2.höchster Sechser in der Lotto-Geschichte.)

Der Fünfer mit Zusatzzahl brachte vier Gewinne zu je mehr als 37.000 Euro. In Tirol war dabei ein Quicktipp erfolgreich, die 18 fehlte zum Sechser. Auch in Niederösterreich war es ein Quicktipp, der den Gewinn brachte (ohne 42), ein/e Wiener:in holte sich den Gewinn auf einem Normalschein (es fehlte die Zahl 29) und der vierte im Bunde war ein oberösterreichischer Normalschein, dem 28 zum Sechser fehlte.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es einen Sechser, erzielt auf win2day. Im dritten von drei Quicktipps erzielte der oder die Glückliche einen Gewinn mit mehr als 340.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 350.000 Euro.

Joker

Der Joker brachte wieder eine Sologewinnerin bzw. einen Sologewinner. In Oberösterreich gespielt, sagte jemand „Ja“ zur richtigen Jokerzahl auf einem Zahlenlottoschein. Dieses Kreuzchen bringt einen Gewinn von rund 240.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Juni 2022

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.287.037,74 – 5,5 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 37.231,70 116 Fünfer zu je EUR 1.400,50 287 Vierer+ZZ zu je EUR 169,80 5.477 Vierer zu je EUR 49,40 7.584 Dreier+ZZ zu je EUR 16,00 89.846 Dreier zu je EUR 5,40 299.584 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 18 28 29 37 42 Zusatzzahl 26

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Juni 2022

1 Sechser zu EUR 340.330,40 59 Fünfer zu je EUR 1.351,10 3.319 Vierer zu je EUR 21,40 55.517 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 10 21 26 32 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Juni 2022

1 Joker EUR 239.597,10 16 mal EUR 8.800,00 128 mal EUR 880,00 1.138 mal EUR 88,00 12.012 mal EUR 8,00 118.828 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 0 5 5 5 6

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at