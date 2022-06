Sprache verbindet: Kostenlose Deutschkurse im Park

Die Wiener Volkshochschulen bieten diesen Sommer wieder kostenlose Deutschkurse in zehn Parks in Wien an.

Wien (OTS) - „Sprache verbindet Menschen und ist zentral für die Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. Deutsch im Park bietet einen ungezwungenen und kostenlosen Zugang zu Sprachunterricht und Lernberatung und holt die Menschen dort ab, wo sie sich gerne treffen und man leicht ins Gespräch kommt“, meint Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Seit 2008 bieten die Wiener Volkshochschulen im Sommer gratis Deutschkurse in Parks an.

Willkommen sind alle, die Deutsch für den Alltag lernen und üben möchten oder Fragen zur deutschen Sprache haben. Eine Anmeldung ist nicht nötig – Interessierte können einfach vorbeikommen und mitmachen! Mit der offenen und niederschwelligen Herangehensweise können so auch Menschen erreicht werden, die aus unterschiedlichsten Gründen noch nicht an regulären Kursen teilnehmen können oder wollen.

Mehr als ein Deutschkurs

Das Team vor Ort besteht aus zwei Trainer*innen für Deutsch als Zweitsprache und einer Person, die auf Alphabetisierung spezialisiert ist. Dadurch kann flexibel auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden eingegangen werden. Der Kursraum Park ermöglicht es, allen Parkbesucher*innen ein freundliches, entspanntes und lebensnahes Bild des Lernens zu vermitteln und einen Ort der Begegnung und des Austauschs zu bieten. Die Kursleiter*innen sprechen die Parkbesucher*innen an, laden sie zum Mitmachen ein oder geben mehrsprachige Informationen für interessierte Bekannte und Verwandte weiter.

Das Projekt wurde an der VHS Meidling konzipiert und startete vor vierzehn Jahren mit einem Kurs im nahe gelegenen Steinbauer Park. Dieses Jahr konnte das Angebot ausgebaut werden und so findet Deutsch im Park erstmals in zehn Parks in den Bezirken Margareten, Favoriten, Simmering, Meidling, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Brigittenau, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing statt.

5., Bruno-Kreisky Park (05.07. bis 28.07.2022 | Di, Mi, Do | 13:30 bis 16:30 Uhr | Bei Schlechtwetter an der VHS Polycollege)

(05.07. bis 28.07.2022 | Di, Mi, Do | 13:30 bis 16:30 Uhr | Bei Schlechtwetter an der VHS Polycollege) 10., Arthaberpark (05.07. bis 28.07.2022| Di, Mi, Do | 14:00 bis 17:00 Uhr | Bei Schlechtwetter an der VHS Favoriten)

(05.07. bis 28.07.2022| Di, Mi, Do | 14:00 bis 17:00 Uhr | Bei Schlechtwetter an der VHS Favoriten) NEU: 11., Herderpark (26.07. bis 18.08.2022 | Di, Mi, Do | 14:30 bis 17:30 Uhr | Bei Schlechtwetter an der VHS Simmering)

(26.07. bis 18.08.2022 | Di, Mi, Do | 14:30 bis 17:30 Uhr | Bei Schlechtwetter an der VHS Simmering) 12., Steinbauer Park (06.07. bis 29.07.2022 | Mi, Do, Fr | 14:00 bis 17:00 Uhr | Bei Schlechtwetter an der VHS Meidling Längenfeldgasse)

(06.07. bis 29.07.2022 | Mi, Do, Fr | 14:00 bis 17:00 Uhr | Bei Schlechtwetter an der VHS Meidling Längenfeldgasse) NEU: 15., Auer-Welsbach-Park (29.06. bis 22.07.2022 | Mi, Do, Fr | 14:30 bis 17:30 Uhr | Bei Schlechtwetter wird der Termin abgesagt)

(29.06. bis 22.07.2022 | Mi, Do, Fr | 14:30 bis 17:30 Uhr | Bei Schlechtwetter wird der Termin abgesagt) 16., Hofferpark (04.07. bis 28.07.2022 | Mo, Mi, Do | 09:00 bis 12:00 Uhr | Bei Schlechtwetter an der VHS Ottakring)

(04.07. bis 28.07.2022 | Mo, Mi, Do | 09:00 bis 12:00 Uhr | Bei Schlechtwetter an der VHS Ottakring) 20., Brigittapark (04.07. bis 27.07.2022 | Mo, Di, Mi | 10:00 bis 13:00 Uhr| Bei Schlechtwetter an der VHS Brigittenau)

(04.07. bis 27.07.2022 | Mo, Di, Mi | 10:00 bis 13:00 Uhr| Bei Schlechtwetter an der VHS Brigittenau) 21., Wasserpark (05.07. bis 28.07.2022 | Di 14:00 bis 17:00 Uhr, Mi + Do 09:00 bis 12:00 Uhr | Bei Schlechtwetter wird der Termin abgesagt)

(05.07. bis 28.07.2022 | Di 14:00 bis 17:00 Uhr, Mi + Do 09:00 bis 12:00 Uhr | Bei Schlechtwetter wird der Termin abgesagt) 22., Goethehof , Schüttaustraße 1–39 (27.06. bis 20.07.2022 | Mo, Di, Mi 9:00 bis 12:00 Uhr | Bei Schlechtwetter im Grätzl-Zentrum Kaisermühlen Goethehof, Schüttaustraße 1-39/3/R01)

, Schüttaustraße 1–39 (27.06. bis 20.07.2022 | Mo, Di, Mi 9:00 bis 12:00 Uhr | Bei Schlechtwetter im Grätzl-Zentrum Kaisermühlen Goethehof, Schüttaustraße 1-39/3/R01) 23., Wiener Flur (04.07. bis 27.07.2022 | Mo, Di, Mi | 14:00 bis 17:00 Uhr | Bei Schlechtwetter an der VHS Erlaa)

Weitere Infos gibt es unter www.vhs.at/deutschimpark

Deutsch im Park: Kostenlose Deutschkurse im Freien Mehr Informationen

