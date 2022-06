Wiener Apothekerkammer gratuliert Jelinek und dankt Pilz

Saiko: „Wir freuen uns auf eine konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit“

Wien (OTS) - Die Wiener Apothekerkammer gratuliert Dr. Gerhard Jelinek zur Bestellung als neuer Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwalt. „Mit seinen profunden Erfahrungen als Jurist und Richter haben Wiens Patientinnen und Patienten künftig einen hervorragenden Interessenvertreter und Partner an ihrer Seite. Wir wünschen Dr. Jelinek alles Gute für die neue Aufgabe und sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit ihm die Versorgungssicherheit für die Wienerinnen und Wiener noch weiter verbessern werden können“, erklärt Priv.-Doz. DDr. Philipp Saiko, Präsident der Wiener Apothekerkammer.



Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi, Vizepräsidentin der Wiener Apothekerkammer, bedankt sich bei Dr. Sigrid Pilz für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren: „Patientenanwältin Pilz hat sich stets mit fachlichem Weitblick, bemerkenswerter Leidenschaft und unermüdlichem Engagement für die Anliegen der Wiener Patientinnen und Patienten eingesetzt. Dadurch hat sie die Gesundheitsversorgung in vielen Bereichen nachhaltig verbessert. Für die Zukunft wünschen wir ihr im Namen der Wiener Apothekerinnen und Apotheker weiterhin viel Erfolg und alles Gute“.

