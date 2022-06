A1 CEV BeachVolley Nations Cup: Ticketverkauf in zweiter Phase, Medienakkreditierung ab sofort

Ab Montag, 12 Uhr, sind Tribünen-Plätze für die Team-EM von 2. bis 7. August auf dem Wiener Heumarkt erhältlich.

Wien (OTS) - Die zweite Tranche von Tickets für den A1 CEV BeachVolley Nations Cup Vienna 2022 vom 2. bis 7. August auf dem Wiener Heumarkt steht ab Montag zum Verkauf. Unter www.beachvolleyball.at können nun auch Karten für die überdachte Tribüne bestellt werden. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich HIER zu akkreditieren.

Das Sommer-Highlight naht in großen Schritten – und die Nachfrage nach Eintrittskarten für den A1 CEV BeachVolley Nations Cup Vienna 2022 ist groß! Es heißt also, rasch zuzugreifen und sich Tickets für das Event vom 2. bis 7. August auf dem Wiener Heumarkt zu sichern. Bestellungen sind HIER möglich.

In der zweiten Phase des Vorverkaufs sind ab Montag, 12 Uhr, Tickets für die Tribünen (1. und 2. Stock) der Beach-Arena erhältlich. Die Preise reichen von 9 bis 57 Euro je Session. Außerdem gibt es auch noch ein Kontingent an Plätzen im Infield (ab 10 Euro).

Insider-Tipp: Bereits in der Night-Session am Dienstag greifen Österreichs Damen ins Geschehen ein. Sie bestreiten am Mittwoch in der Day-Session ihre zweite Partie, während die österreichischen Herren-Teams am Mittwochabend auf die Jagd nach der ersten Nations-Cup-Trophäe gehen.

Medienakkreditierungen ab heute

Medienvertreter können sich ab heute für den A1 CEV BeachVolley Nations Cup Vienna 2022 akkreditieren. Das dementsprechende Formular steht HIER zur Verfügung. (Please follow this LINK to the english version.)

KIck-off-PK am 1. August

Außerdem dürfen wir bereits jetzt höflich darum bitten, sich Montag, den 1. August, in den Kalender einzutragen: Die Einladung zum traditionellen Kick-off-Event auf dem Veranstaltungsgelände folgt gesondert.

