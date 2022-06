Alsergrund: Streifzug durch die Votivkirche am Samstag

Anmeldung zur Besichtigung am 25. Juni: Tel. 0676/81 18 25 411

Wien (OTS/RK) - Was ein altes „Schneider-Spottlied“ aus Simmering mit der Votivkirche am Alsergrund verbindet, verrät die Wiener Volksbildnerin Petra Leban am Samstag, 25. Juni, im Rahmen der nächsten Führung durch das Gotteshaus. Beginn des informativen Rundganges in der Votivkirche ist um 14.00 Uhr. Als Treffpunkt dient der Linke Seiteneingang (9., Rooseveltplatz). Zirka 1,5 Stunden dauert der Streifzug. Organisator der Besichtigung ist der Verein „Rhythmus und Kultur“. Die Besucher*innen werden um Teilnahmebeiträge in der Höhe von 17 Euro gebeten (Entgelt für die Führung: 10 Euro, Eintritt ins Kirchenmuseum: 7 Euro). Das Publikum soll die geltenden Corona-Vorgaben beachten. Außerdem müssen alle Gäste beim Aufenthalt in der Andachtsstätte eigene FFP2-Masken benutzen. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0676/81 18 25 411, E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Petra Leban hat einen ausgezeichneten Ruf als Volksbildnerin, Bezirkshistorikerin und Leiterin des Bezirksmuseums Simmering. Der Kultur-Verein „Rhythmus und Kultur“ wickelt die beliebten Führungen durch die Votivkirche in Kooperation mit der Pfarre und dem Museum ab. Wo in dem Gebetsort der „Fenstergucker II.“ zu finden ist und weswegen eine Ritterfigur ein Grabmal ziert, erzählt Petra Leban im Laufe der Exkursion. Zu den Höhepunkten der Tour gehört die Betrachtung des restaurierten „Antwerpener Passionsaltars“. Mehr Informationen über die „Votivkirche zum Göttlichen Heiland“: www.votivkirche.at.

Allgemeine Informationen:

Votivkirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche/

Volksbildnerin Petra Leban (Bezirksmuseum 11): www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

