dif22: Morgen Freitag geht‘s los!

Wien (OTS/SPW) - Nur noch wenige Stunden bis das 39. Donauinselfest eröffnet und die Wiener Donauinsel in Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt verwandelt wird. Das Wetter verspricht viel Sonne, die Headliner ausgelassene Stimmung und das Rahmenprogramm Fun und Action für alle Generationen. Mit einem Lichtermeer gibt es heuer auch ein besonders starkes Zeichen für den Frieden. Ein Ausblick auf den Festival-Freitag!

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen startet morgen endlich wieder ein Donauinselfest in voller Größe für alle Besucher*innen kostenfrei und mit niederschwelligem Zugang. Der Auftakt des legendären Festivals steht wettertechnisch unter einem guten Stern: viel Sonne und warme Temperaturen kündigen sich auf der Wiener Donauinsel an. Ideale Verhältnisse, um in vier Areas mit elf Bühnen das #dif22 zu begehen. „ Das Donauinselfest ist seit jeher ein Fest für alle. Heuer können wir diesen Leitsatz wieder vollumfänglich leben. Ganz besonders herzlich laden wir in diesem Jahr alle Menschen aus der Ukraine ein, die sich aufgrund des Krieges bei uns befinden. Gemeinsam wollen wir auf der Donauinsel das DonauinselFRIEDENSfest feiern und ein starkes Zeichen für den Frieden in die Welt senden “, erklärt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, und ergänzt: „ Um 21:55 Uhr werden wir zeitgleich bei allen Bühnen innehalten und mit einem Lichtermeer unsere Solidarität ausdrücken. Ich bin mir sicher, das #dif22 wird ein unvergessliches Fest, mit vielen wunderbaren Erinnerungen, die wir alle so sehr herbeisehnen. “

An allen drei Tagen wird zudem die ukrainische Popband Latexfauna auf der Friedensinsel auftreten und so auch musikalisch das Land allen Besucher*innen näherbringen. Gemeinsam mit der Volkshilfe Wien, dem diesjährigen Charity-Partner, werden Spenden mittels Becherpfand für die Flüchtlingshilfe gesammelt. Auch Beratungsangebote und Informationen auf Ukrainisch stehen zur Verfügung.

Von Wiener Wein bis Wiener Wahnsinn

Das Donauinselfest 2022 bringt ein fulminantes Programm an drei Festivaltagen. Ob auf der Erzählkunst-, Beratungs-, Sport- oder Sichere Wien Insel – eines ist klar, es wird noch bunter als bisher! Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes: „ Wir sehen es in unserer Verantwortung ein umfassendes Angebot für alle DIF-Besucher*innen zu bieten. Daher gibt es neben heimischen und internationalen Live-Acts auch wieder ein vielfältiges Rahmenprogramm für jeden Geschmack und jedes Alter. Ich freue mich, dass es uns trotz der Herausforderungen unserer Zeit wieder gelungen ist, ein Donauinselfest in voller Größe und mit vielen neuen Highlights auf die Beine zu stellen! “

Die #dif22 Headliner am Freitag:

Bank-Austria/radio 88.6 Rock Bühne: Break Free (Queen Tribute)

Friedensbühne: FREUDE

Wien Energie/HITRADIO Ö3 Festbühne: Nico Santos

OBI/kronehit Electronic Music Bühne: Lucas&Steve

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlagerbühne: Melissa Naschenweng & Band

Ö1 Kulturzelt: Lylit

W24 Wienerlied Bühne: Bravour Schrammeln

Wien Holding Erzählkunst Bühne: Sigrid Horn

FSG-GÖD/ARBÖ Radio Bühne: Wiener Wahnsinn

younion-FSG Bühne: Still Shine



Das gesamte Programm des Donauinselfests 2022 gibt es unter donauinselfest.at/Programm.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

