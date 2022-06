Erfolgreicher Start der neuen Folgen "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" bei RTLZWEI (FOTO)

Start der neuen Doppelfolgen mit 9,1 % MA in der klassischen Zielgruppe um 21:15 Uhr und mit 13,9 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29) sehr beliebt

Um 20:15 Uhr erzielt die Doku-Soap 6,9 % MA (14-49 Jahre) und 10,0 % MA (14-29)

Bis zu 1,12 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgen die Abenteuer der Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca

Nun ist es mittwochs wieder so weit: Neues von der Katze aus Mallorca. Die Doku-Soap rund um die Familie von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sichert dem Grünwalder Sender mit der ersten Doppelfolge stolze 9,1 % MA in der klassischen Zielgruppe um 21:15 Uhr. Die zweite Folge schlug zudem mit 13,9 % MA bei der jungen Zielgruppe zu Buche. Bis zu 1,12 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten, wie Daniela Katzenberger ihrem Mann mitteilte, dass sie Deutschland vermisst und gerne einen Zweitwohnsitz in Deutschland hätte.

Um 20:15 Uhr startete die neue Staffel ebenso erfolgreich mit 6,9 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre). Beim jungen Publikum (14-29 Jahre) glänzt die erste Episode, in der Daniela ihren Geburtstag feierte, mit 10,0 % MA.

