AHK-Europakonferenz „Re-Start Europe“ Anfang Oktober in Wien

Neue Impulse liefert das Treffen der Deutschen Auslandshandelskammern

Wien (OTS) - Am 6. und 7. Oktober 2022 treffen mehr als 150 Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zur Europakonferenz der deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) in Wien zusammen. Unter dem Motto “Re-Start Europe” wird über die Transformation der Europäischen Wirtschaft diskutiert.

Hochkarätige Expertinnen und Experten geben in Keynotes und Diskussionsrunden im Hotel Andaz Vienna Am Belvedere neue Impulse zu folgenden Themen: Wachstumsstrategien für Europa, Wandel in Krisenzeiten, Digitale und ökologische Transformation Europas, Zukunft der Lieferketten und Europa im internen Kräfteverhältnis.

Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) und Hans Dieter Pötsch, Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG gehen am 6. Oktober in einer moderierten Runde der Frage nach, wie sich die industrielle Transformation auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft auswirkt.

Aus dem Krisenmodus in neue globale Herausforderungen

Welches sind die Zukunfts-Perspektiven Europas im internationalen Kontext und in einem Szenario sich überlagernder Krisen? Was bringt das „Jahrzehnt der Zumutungen“ für die Wirtschaft? Dazu hält Sigmar Gabriel, Vizekanzler a.D. der Bundesrepublik Deutschland und Vorsitzender der Atlantik Brücke e.V., am Eröffnungstag die Keynote.

Hildegard Müller, Präsidentin, Verband der Automobilindustrie (VDA) e.V. und Stefanie Wurst, Senior Vice President MINI, BMW Group, sind unter anderem beim Panel “Mit dem Green Deal aus der Krise in den Wandel am Beispiel Mobilität und Energie” am Podium und diskutieren über die Anforderungen und Herausforderungen für die Mobilität und Energie von Morgen.

Der Vormittag des 7. Oktober steht für die Akteure als „Netzwerktag“ ganz im Zeichen der Deutschen Außenwirtschaft.

Programm und Tickets: https://europakonferenz-ahk.at/

Rückfragen & Kontakt:

Berenika Sterba, MA

berenika.sterba @ dhk.at