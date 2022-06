A&K Travel Group Ltd. erwirbt Crystal Serenity und Crystal Symphony

Monaco (ots/PRNewswire) - A&K Travel Group Ltd., das bahnbrechende Reiseunternehmen im Besitz von Geoffrey Kent und Heritage (der Industrieholding unter dem Vorsitz von Manfredi Lefebvre d'Ovidio), hat die Luxuskreuzfahrtschiffe Crystal Serenity und Crystal Symphony erworben.

Die beiden Schiffe werden nach einer umfassenden Renovierung im Jahr 2023 wieder in Dienst gestellt und unter der preisgekrönten Marke „Crystal Cruises" betrieben, die ebenfalls von der A&K Travel Group Ltd. übernommen wurde.

„Ich bin begeistert, dieses neue Kapitel zu beginnen und in eine Branche zurückzukehren, die immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte und immer haben wird. Vor fünfunddreißig Jahren erwarb meine Familie die Kontrolle über Sitmar Cruises und baute drei der ersten speziell angefertigten Kreuzfahrtschiffe, und vor 30 Jahren leistete meine Familie Pionierarbeit für eine neue Art der Kreuzfahrt. Unser Ziel war es, das beste Erlebnis zu bieten und Gäste aus aller Welt mit Butler-Service rund um die Uhr und außergewöhnlichen kulinarischen Erlebnissen zu verwöhnen. Der Verkauf des Kreuzfahrtunternehmens, das ein Vierteljahrhundert lang im Besitz meiner Familie war, war eine schwierige Entscheidung, denn ich wusste, dass ich diese Branche sehr vermissen würde. Als sich die Gelegenheit ergab, Crystal Cruises zu erwerben, habe ich daher nicht lange überlegt. Dass ich meinen unglaublichen Freund und inspirierenden Führer Geoffrey Kent an meiner Seite habe, macht dieses Unterfangen noch erfreulicher", sagte Manfredi Lefebvre d'Ovidio, Co-Chairman von A&K Travel Group Ltd, Crystal Cruises und Abercrombie & Kent.

„Auch wenn es mir wie gestern vorkommt, sind 30 Jahre vergangen, seit die Familie Lefebvre und ich unser erstes gemeinsames Schiff hatten... Manfredi und ich sind seither beste Freunde und Geschäftspartner. Die Idee, den unvergleichlichen Service an Bord, für den Crystal Cruises bekannt ist, mit den außergewöhnlichen, maßgeschneiderten Erlebnissen zu kombinieren, die Abercrombie & Kent seinen Gästen seit 60 Jahren erfolgreich bietet, erfüllt mich mit Begeisterung, Enthusiasmus und Stolz", fügte Geoffrey Kent, Co-Vorsitzender von A&K Travel Group Ltd. und Crystal Cruises sowie Gründer, Co-Vorsitzender und CEO von Abercrombie & Kent, hinzu.

Crystal Cruises und Abercrombie & Kent werden an Cristina Lewis, CEO der A&K Travel Group Ltd. berichten, die sich dazu äußerte: „Meine Rückkehr zur Luxuskreuzfahrt nach fünf Jahren bringt so viele Emotionen zurück. Es ist ein großes Privileg, für diese beiden unglaublichen Marken zu arbeiten, die in den letzten Jahrzehnten die Reiseindustrie mehrfach revolutioniert haben. Manfredi, Geoffrey und ich freuen uns darauf, ehemalige Crystal- und Abercrombie & Kent-Gäste an Bord willkommen zu heißen, ebenso wie diejenigen, die auf der Suche nach lohnenden Luxuserlebnissen sind."

„Der Erwerb von Crystal war eine große Herausforderung, aber die Genugtuung, dieses Juwel in unserer Familie zu haben, ist der beste Lohn für all die harte Arbeit und die Bemühungen des A&K-Teams. Ad maiora Crystal Cruises!"

Die A&K Travel Group Ltd. ist eine Partnerschaft mit V.Ships Leisure eingegangen, dem weltweit führenden Kreuzfahrtschiffmanager mit Sitz in Monaco. Mit ihrer einzigartigen Erfahrung, ihrer globalen Reichweite und ihrem engagierten Team war V.Ships Leisure die natürliche Wahl.

Die weltweit tätige Anwaltskanzlei Paul Hastings LLP vertrat die A&K Travel Group Ltd. unter der Leitung des Londoner M&A-Partners Matthew Poxon, der mit den Londoner Finanzpartnern David Ereira und Peter Hayes sowie dem New Yorker Finanzpartner John Storz zusammenarbeitete. Die Mitarbeiter Elizabeth Athanassios, Dante Adams, Rohin Gosh Dastidar und Cole Harlan waren ebenfalls Teil des Anwaltsteams. Callenders Law war für die A&K Travel Group Ltd. im Hinblick auf das bahamaische Recht tätig, während HFW und Stephenson Harwood LLP ihre Expertise im Seerecht einbrachten.

CMC Capital, Limited hat die A&K Travel Group Ltd. bei der Übernahme beraten.

