FESCH'MARKT VLBG #14

Das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle jumpt ins Ländle

Wien/Vorarlberg (OTS) - Von 1. bis 3. Juli heißt es im Pförtnerhaus Feldkirch abtauchen in die paradiesische Welt des Fesch’markts und am Ende des Regenbogens mit den feschesten Unikaten wieder auftauchen.

Mit dabei sind Produkte lokaler Kleinproduzent:innen und Start-ups aus den Bereichen Kunst, Mode, Möbel, Kids, Vintage, Schmuck, Papeterie, Delikatessen und Food sowie unsere beliebten Specials. Bei diesen kann man sich in verschiedensten Stilrichtungen porträtieren lassen oder selbst kreativ werden und seinen eigenen Schmuck kreieren.

Neu ist die fesche Tombola, bei der man hochwertige Produkte von Aussteller:innen, Vintage Möbel, regionale Lokalgutscheine, Cocktailsets und vieles mehr gewinnen kann. Außerdem darf man sich sowohl Freitag als auch Samstag auf eine Afterparty in der Bunt Bar in Feldkirch freuen, bei der man als Fesch’markt Besucher:in mit Stempel vergünstigten Eintritt bekommt und es so richtig krachen lassen kann!

Öffnungszeiten

Freitag von 14 bis 20 Uhr

Samstag von 10 bis 20 Uhr

Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Eintritt Fesch’markt:

Eintritt Afterparty:

4 statt 7 Euro mit Stempel im Bunt Klub Feldkirch

Mehr Infos gibt es auf feschmarkt.info.

Das Bildmaterial steht hier zum Download zur Verfügung

Wir freuen uns auf redaktionelles Interesse und stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung!





Rückfragen & Kontakt:

Daniela Sipka

Mail: daniela @ feschmarkt.info

Telefon: +43 660 2318270