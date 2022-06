FPÖ – Kickl: Nehammer verrät die Österreicher morgen in doppelter Hinsicht

Wien (OTS) - „Wir haben bereits vor Monaten ein effizientes und faires Maßnahmenpaket gegen die explodierende Teuerung präsentiert. Wir werden unsere Vorschläge – von der Steuerstreichung bis hin zum Preisdeckel – morgen wieder zu Abstimmung bringen. Unsere Vorschläge würden die Bürger und die Wirtschaft nämlich sofort entlasten, während ÖVP und Grüne sie zappeln lassen und sich von ihnen über die Mehrwertsteuer gleichzeitig die Staatskasse weiter füllen lassen“, betonte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

„Das von Nehammer als großer Wurf verkaufte Paket ist eine Mogelpackung. Keine der schwarz-grünen Maßnahmen gegen die Teuerung wirkt sofort und effektiv gegen die Kostenlawine. Nehammer hat nicht einmal den Anstand, sich morgen der Diskussion zu stellen, er interessiert sich nicht für die Probleme in der eigenen Heimat. Er ist lieber beim EU-Rat in Brüssel und damit vorn dabei, wenn es um die EU-Erweiterungspläne für die Ukraine, die sukzessive Aushöhlung der Neutralität und Selbstbestimmung unseres Landes und um weitere Russland-Sanktionen geht, die unserem Land bereits jetzt massiv geschadet haben und die Teuerung noch weiter anheizen werden. Nehammer verrät die Österreicher morgen also in doppelter Hinsicht“, betonte Kickl.

