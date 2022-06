Der 23. Juni ist der Internationale Tag des öffentlichen Dienstes

St. Pölten (OTS) - NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister und der NÖAAB Fachgruppenobmann im NÖ Landesdienst Hans Zöhling zeigen sich beeindruckt von der Leistungsbereitschaft und der Flexibilität der öffentlich Bediensteten.

Anlässlich des morgigen Tages des öffentlichen Dienstes verweist NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister auf die große Flexibilität der öffentlich Bediensteten: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben besonders in den vergangenen Jahren, während der herausfordernden Pandemiezeit, gezeigt, welch hohes Maß an Flexibilität sie bereit waren zu leisten. Auch durch diese Flexibilität war es möglich, unser Niederösterreich am Laufen zu halten und es war einmal mehr ein Beweis dafür, welch wichtige Säule der öffentliche Dienst darstellt. Dafür möchte ich euch meinen persönlichen Dank aussprechen.“ Und ergänzt: „Natürlich sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der aktuellen Teuerungswelle betroffen. Daher war es wichtig, dass viele, auch von Seiten des NÖAAB geforderten Maßnahmen im Anti-Teuerungspaket der Bundesregierung umgesetzt wurden. Gleichzeitig bleiben wir bei unserer Forderung nach der längst überfälligen Erhöhung des Kilometergeldes.“

„Unsere Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes haben auch in diesen herausfordernden Zeiten bewiesen, dass sie tagtäglich ein wichtiger und verlässlicher Partner für die Bürgerinnen und Bürger sind und ein Garant dafür, dass unser Land weiterhin gut funktioniert. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind das Aushängschild des niederösterreichischen Landesdienstes. Auf sie können sich die Menschen verlassen.“, bedankt sich NÖAAB Fachgruppenobmann Hans Zöhling.

