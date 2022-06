Die "Nationalen Special Olympics Sommerspiele" im ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Live-Stream der feierlichen Eröffnung auf burgenland.ORF.at am 24. Juni 2022, 19.00 Uhr - in der aktuellen Berichterstattung in "Burgenland heute" und im Programm von Radio Burgenland -

"Burgenland heute Spezial" am Montag, dem 27. Juni 2022, 18.30 Uhr, ORF 2/B

Am Donnerstag, dem 23. Juni 2022, beginnen die "8. Nationalen Special Olympics Sommerspiele", die erstmals im Burgenland stattfinden. Der ORF Burgenland widmet den Spielen, die im Raum Oberwart und in Parndorf ausgetragen werden, einen großen Schwerpunkt in der Berichterstattung. Das Sportfestival für Sportlerinnen und Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung steht ab Mittwoch, dem 22. Juni 2022, im Zentrum der Berichterstattung in "Burgenland heute", um 19.00 Uhr in ORF 2/B und im Programm von Radio Burgenland.

Außerdem widmet sich ein "Burgenland heute Spezial" am Montag, dem 27. Juni 2022, ab 18.30 Uhr in ORF 2/B den Spielen. Dabei geht es nicht nur um die sportlichen Bewerbe, sondern auch um die Special Olympics Bewegung, den Stellenwert für das Burgenland und in erster Linie um die Sportlerinnen und Sportler, die dieses Event prägen. Sie kommen dabei ebenso zu Wort wie die Organisatoren, Trainer und Freiwilligen. Moderiert wird die Sendung von Daniela Windisch und Michael Guttmann.

Der ORF Burgenland überträgt die feierliche Eröffnung der Spiele aus der Messehalle Oberwart am Freitag, dem 24. Juni 2022, ab 19.00 Uhr live in der ORF-TVThek (tvthek.ORF.at). Parallel dazu berichtet der ORF Burgenland auf seinen Online-Plattformen (burgenland.ORF.at) und auf Radio Burgenland mit aktuellen Reportagen über die sportlichen Wettbewerbe (radiothek.ORF.at).

Die diesjährigen Nationalen Special Olympics Sommerspiele finden vom 23. bis 28. Juni 2022 erstmals im Burgenland statt und bringen rund 1.800 Sportlerinnen und Sportler sowie 600 Betreuerinnen und Betreuer ins Burgenland. Mehr als 800 Freiwillige aus dem Burgenland unterstützen die Organisatoren der Veranstaltung.

Sendungshinweise:

"Burgenland heute", täglich ab Mittwoch, dem 22. Juni 2022, 19.00 Uhr, ORF 2/B

Eröffnung Special Olympics: Live-Stream auf burgenland.ORF.at, Freitag, 24. Juni 2022, 19.00 Uhr

"Burgenland heute Spezial" am Montag, dem 27. Juni 2022, 18.30 Uhr, ORF 2/B

