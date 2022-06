FPÖ – Kainz: Die schwarz-grüne Regierung ist für die österreichische Bevölkerung nicht mehr zumutbar!

Wien (OTS) - „Unsere Bevölkerung leidet derzeit massiv unter der Teuerungswelle, die letztlich durch die fehlgeleitete Politik von ÖVP und Grünen ausgelöst wurde. Gerade in Krisenzeiten erwartet sich die österreichische Bevölkerung jedoch eine starke Regierungsmannschaft, die auch die Fähigkeiten besitzt, das Schiff wieder in einen sicheren Hafen zu bringen. Bei ÖVP und Grünen ist aber das Gegenteil der Fall, denn sie führen Österreich immer mehr in unsichere Gewässer und im Zuge dessen springt eine Person nach der anderen über Bord“, sagte heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Alois Kainz.

„Es gibt keine Einigkeit mehr und kein am selben Strang ziehen! Eine solche Führung ist für die österreichische Bevölkerung und für unser schönes Land nicht mehr zumutbar. Ich glaube in Anbetracht dessen, ist nicht mehr nur ein Kurswechsel notwendig, sondern ein wirklicher Umstieg auf ein anderes Schiff mit einer neuen Mannschaft – wir brauchen daher dringend Neuwahlen!“, betonte Kainz.

