APA auf „Magical History Tour“ im Wiener Prater

Nachrichtenagentur lud zur Entdeckungsreise durch historische Bild- und Vergnügungslandschaften

Wien (OTS) - Den 125. Geburtstag des Wiener Riesenrads nahm die APA – Austria Presse Agentur zum Anlass, Kundinnen und Kunden am gestrigen Dienstagabend auf eine Zeitreise durch den Wiener Prater zu führen. Die „Wiener Prater Magical History Tour“ ging im Bummelzug vorbei am Riesenrad, dem Topferlkarussell und quer durch den Wurstelprater in die Prater Hauptallee, wo der Sommerabend Ausklang fand.

Während der Fahrt versorgten Gerald Piffl, APA-PictureDesk-Experte für historische Bildarchive, und Landschafts- und Gartenhistoriker Christian Hlavac die Gäste mit eingehenden Hintergrundinformationen und humorvollen Geschichten aus der Vergangenheit des Praters. Als größte österreichische Bildagentur verfügt APA-PictureDesk über einen umfangreichen historischen Bildbestand, dementsprechend wurde die Reise auch mit einzigartigen Fotos illustriert.

„Der Prater war immer ein Ort der Bilder. Einerseits gibt es kaum ein Gebiet in Wien, das so intensiv von FotografInnen dokumentiert wurde, andererseits etablierten sich dort die ersten Kinos oder man konnte sich bei SchnellfotografInnen in verschiedensten Kulissen porträtieren lassen. Weiters gab es Panoramen, Theater und Zirkusgebäude, die zum Staunen einluden“, führte Bildexperte Piffl aus. Ob Venedig in Wien, die Rotunde oder legendäre Gasthäuser – auf dem Weg durch den Prater wurden längst in Vergessenheit geratene Attraktionen, Vergnügungen und imposante Wahrzeichen bildlich zum Leben erweckt und mit der ein oder anderen Geschichte präsentiert.

Paul Schneidhofer, Chief Sales Officer der APA, freute sich über die zahlreiche Teilnahme und begrüßte u.a. die folgenden Gäste: Wolfgang Layr (Volksbank Wien AG), Uta Müller-Carstanjen (Fine Facts), Andreas Müller-Carstanjen (wordup Werbeagentur), Juliane Pamme (Sanofi), Paul Pöttschacher (REWE Group), Gerhard Riedler (bz-Wiener Bezirkszeitung), Walter Sattlberger (Münzer Bioindustrie GmbH), Julia Schnizlein (Pfarrerin), Ruth Strondl (KHM) sowie Tom Tesch (Drei Österreich).

Das Fotobuch „Magical History Tour“ bietet Einblick in die abenteuer- und bilderreiche Prater-Welt und steht zum Download zur Verfügung.

