FPÖ – Vilimsky/Mayer/Haider: Verlängerung des COVID-Zertifikats ist erneuter Einschnitt in die Freiheit der Bürger

Die freiheitliche Delegation im Europäischen Parlament wird geschlossen gegen den Antrag auf eine Verlängerung des digitalen COVID-Zertifikates in der EU stimmen

Wien (OTS) - Als einen „klaren Einschnitt in die Freiheiten der Bürger“ kommentierte heute der freiheitliche EU-Delegationsleiter, Harald Vilimsky, die geplante Verlängerung des digitalen COVID-Zertifikates bis zum 30. Juni 2023, das am Mittwoch im Europäischen Parlament auf Plenarebene abgestimmt werden soll. „Angesicht fragwürdiger Impfdeals und entsprechender Intransparenz vonseiten der EU-Kommissionspräsidentin, frage ich mich, ob hinter dieser Verlängerung ein gewisses Kalkül steht“, meinte Vilimsky, der auf den SMS-Impfdeal zwischen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem Pfizer-Chef Bourla anspielt. „Wir sehen ja, dass die Impfungen schon mehrfach nicht wirken. Warum schränkt man die Bürger derart in ihren Freiheiten ein und verimpft einen Impfstoff, der anscheinend sein Geld nicht wert ist“, fragte sich Vilimsky.

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Georg Mayer ist wiederum der Ansicht, dass eine Art der „Konditionierung der Bürger“ auf EU-Ebene vorherrsche. „Es wirkt ja fast wie eine Konditionierung der Bürger, wenn man zum Beispiel in der Stellungnahme des EU-Berichts liest, dass das Schlimmste überstanden sei, aber man weiterhin solche rigorosen Maßnahmen braucht, da COVID immer noch präsent ist“, kritisierte Mayer. Für ihn stellt sich die Frage, warum dieses Zertifikat überhaupt verlängert werden soll, da die meisten EU-Mitgliedsstaaten bereits alle 2G- oder 3G-Regeln abgeschafft hätten. „Es wirkt dann wie 'Warten auf Godot'. Man erwartet immer schlimmere und noch schlimmere Varianten, um große Teile der Bevölkerung in eine ständige Spannungs- und Angstlage zu versetzen“, meinte der steirische EU-Abgeordnete.

Für den freiheitlichen EU-Abgeordneten Roman Haider stellt die Verlängerung des EU-COVID Zertifikats auch eine Verlängerung der „Spaltung in der Gesellschaft“ dar. „Wir haben zwei Jahre lang erlebt, dass Menschen aufgrund ihres Impfstatus im wahrsten Sinne des Wortes aus dem gesellschaftlichen Leben diskriminiert, wenn nicht sogar ausgeschlossen wurden“, kritisierte Haider. Zudem betonte er die enorme wirtschaftliche Belastung für das europäische Tourismus- und Gastgewerbe. „Wirtshäuser schlossen massenhaft und die Hotellerie ist auch wegen diesem unsäglichen Zertifikat am Boden. Jetzt droht eine Stagflation und wir wollen diesen Irrsinn verlängern? Nicht mit der FPÖ!“, so Haider.

