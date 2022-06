AVISO: Pressegespräch zum Lehrkräftebedarf in Niederösterreich, am 24.6.22, 13.45 Uhr

Mit Bildungsminister Martin Polaschek, Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und PH-Rektor Erwin Rauscher

Wien (OTS) - Am Freitag, 24. Juni 2022, um 13.45 Uhr laden Bildungsminister Martin Polaschek, Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und PH-Rektor Erwin Rauscher zum gemeinsamen Pressegespräch zum Lehrkräftebedarf in Niederösterreich. Das Gespräch wird in der Volksschule Paudorf stattfinden. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen.

Termin für Medien:

13.45 Uhr

PRESSEGESPRÄCH mit Bildungsminister Polaschek, Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister und PH-Rektor Rauscher

Ort: Volksschule Paudorf, Kremserstraße 63, 3508 Paudorf

Wir bitten um kurze Anmeldung unter: andreas.jilly @ bmbwf.gv.at

