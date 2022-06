AVISO: Morgen, Donnerstag, AK Pressekonferenz: Boom am Wohnungsmarkt, aber auch bei Wohnkosten!

Neue AK Studie zum Wohnbauboom in Wien von der TU Wien

Wien (OTS) - Wohnen wird immer teurer und teurer. In Wien wird zwar mehr gebaut als gebraucht wird, trotzdem steigen die Wohnpreise in schwindelerregende Höhen. Das ist auch so, weil der private Wohnungsmarkt immer mehr zum Tummelplatz für Spekulant:innen und Anleger:innen wird – und den entdecken auch zunehmend internationale Fonds. Die AK hat eine Studie „Wohnbauboom in Wien 2018 bis 2021“ bei der Technischen Uni Wien in Auftrag gegeben. Was die Studie zeigt sowie Schlussfolgerungen präsentieren bei einer Pressekonferenz

Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunal & Wohnen, AK Wien Leonhard Plank, Studienautor, Forschungsbereich für Finanzwissenschaft & Infrastrukturpolitik, TU Wien

Lukas Tockner, Abteilung Kommunal & Wohnen, AK Wien

Donnertag, 23. Juni 2022/10.00 Uhr

AK Wien, 6. Stock, Saal 2, 3

1040, Prinz-Eugen-Straße 20 – 22

Es wird auf die geltenden Covid-19-Bestimmungen verwiesen. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske.

Sie können das Pressegespräch auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/wohnbauboom mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an doris.strecker @ akwien.at.

Wir würden uns auch sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

