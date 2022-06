Zum 10. Mal in Folge: TPA gewinnt REAL ESTATE BRAND AWARD 2022

Der Gala Abend der stärksten Marken der europäischen Immobilienwirtschaft fand am 21. Juni 2022 im Deutschen Bundestag statt.

Berlin/Wien (OTS) - Das European Real Estate Brand Institute zeichnete im Rahmen einer Gala im Deutschen Bundestag die stärksten Unternehmen der Immobilienbranche mit dem begehrten Markendiamanten - dem REAL ESTATE BRAND AWARD 2022 - aus. Die TPA Group setzte sich zum sagenhaften 10. Mal in Folge in der Kategorie „Strongest Brand: Analysts & Appraisers“ durch.

Ingrid Winkelbauer, TPA Partnerin und renommierte Immobilienexpertin zum Jubiläums-Sieg: „Wir freuen uns sehr, dass wir heuer erneut und bereits zum 10. Mal in Folge den Real Estate Brand Award entgegennehmen dürfen. Eine sehr stabile und vertrauensvolle Beziehung zu unseren Klientinnen und Klienten ist notwendig, um im Ranking ganz oben stehen zu dürfen. Besonders wichtig ist aber die Wertschätzung unserer Mitarbeiter:innen. Ihr Einsatz, ihre Flexibilität und ihre Kreativität – vor allem in gesellschaftlich und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten – sind die Basis für derartige Höchstleistungen. Das Wissen und die Kompetenz unserer Expertinnen und Experten bilden die wichtigste Grundlage für eine starke Marke.“

Die Verleihung des begehrten Marken-Diamanten fand im Deutschen Bundestag in Berlin statt. Durch den Abend führten Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger und Harald Steiner, CEO des European Real Estate Institutes.

Der Real Estate Brand Award

Die Basis der Erhebung liefert die Real Estate Brand Value Study – die größte empirische Markenstudie der Immobilienwirtschaft auf Grundlage des wissenschaftlich anerkannten Brand Potential Model des European Real Estate Brand Institute. Die Fachmeinung von mehr als 109.000 Experten der Immobilienbranche zu über 1.400 Marken aus 45 europäischen Märkten dient dem im Berlin ansässigen European Real Brand Institute als Grundlage für Europas wichtigste und 2022 zum 14. Mal in Folge durchgeführte Real Estate Brand Value Study.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl. Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

