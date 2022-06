FPÖ – Mühlberghuber: Österreichs Schüler mussten sich 60 Millionen Corona-Tests unterziehen!

ÖVP und Grüne haben Kinder nachhaltig geschädigt!

Wien (OTS) - Wie eine aktuelle parlamentarische Anfrage von FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Edith Mühlberghuber an ÖVP-Bildungsminister Polaschek betreffend Corona-Tests an Österreichs Schulen ergab, wurden vom 6. September 2021 bis zum 22. April 2022 gesamt über 60 Millionen Corona-Tests durchgeführt: 19.475.053 PCR-Tests, 94.452 davon positiv, das entspricht 0,48 Prozent. Von 40.544.928 durchgeführten Antigen-Tests fielen 112.596 positiv aus, rund 0,27 Prozent. Bei den PCR-Tests wurde also nicht einmal jeder zweihundertste, beim Antigen-Test gar nur jeder vierhundertste positiv getestet.

„Abgesehen von den enormen Kosten, die diese sinnlosen Tests verursacht haben, wurden Kinder und Jugendliche über Monate hinweg durch die schwarz-grüne Bundesregierung mit Tests und Masken drangsaliert und durch die Hygienehysterie an den Schulen traumatisiert“, so Mühlberghuber. „Für diese nachhaltige Schädigung unserer Kinder muss die schwarz-grüne Chaostruppe geradestehen.“

Für den Herbst sehne Grünen-Gesundheitsminister Rauch bereits jetzt wieder eine Test- und Maskenpflicht für die Schüler herbei. „Dieser Hygiene-Terror – allgemein, vor allem aber an Schulen - muss ein Ende haben. Ein Grund mehr für ÖVP und Grüne, sofort zurückzutreten und Neuwahlen auszurufen!“, so Mühlberghuber.

