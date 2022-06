Value One gewinnt erneut European Real Estate Brand Award

Das Vorzeigestadtquartier Viertel Zwei am grünen Prater gewinnt in der Kategorie Business Campus.

Berlin/Wien (OTS) - Das Wiener Vorzeigestadtquartier Viertel Zwei, entwickelt von Value One, wurde zum zweiten Mal in Folge als stärkste Marke Österreichs in der Kategorie Business Campus bei den European Real Estate Brand Awards im deutschen Bundestag in Berlin ausgezeichnet. Damit stellt das Viertel Zwei erneut den Benchmark für Stadtquartiere in Österreich dar.

Das Viertel Zwei, direkt am grünen Prater, wurde vom European Real Estate Brand Institute zum zweiten Mal in Folge als stärkste Marke Österreichs in der Kategorie Business Campus ausgezeichnet. „Eine Auszeichnung ist immer eine Bestätigung für erfolgreich geleistete Arbeit, aber einen Award zweimal hintereinander zu gewinnen ist schon etwas ganz Besonderes,“ erklärt Dr. Andreas Köttl, CEO von Value One. „Mit dem Viertel Zwei haben wir die Vision eines lebendigen, vielfältigen und nachhaltigen Stadtteils umgesetzt und gleichzeitig ein innovatives Vorzeigeprojekt geschaffen. Und das ist auch unser Maßstab für die Weiterentwicklung des Quartiers.“ Im letzten Jahr wurden zwei von drei denkmalgeschützten ehemaligen Tribünen des Wiener Trabrennvereins nach erfolgreicher Revitalisierung bezogen, und es erfolgte der Baustart von Weitblick und Grünblick. Das Viertel Zwei am grünen Prater wurde von Anfang an ganzheitlich und vernetzt gedacht und dadurch entstand in den letzten zwanzig Jahren ein innovatives Stadtquartier, mit hochwertigem autofreien Grünraum und einem ausgewogenen Nutzungsmix.

Internationale Experten stimmen für Viertel Zwei



„Value One entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere und dabei befassen wir uns mit Megatrends, die wir in unseren Immobilien und Quartieren wie das Viertel Zwei übersetzen. Es geht uns nicht darum besser, größer, schneller Immobilien zu entwickeln, sondern darum auf das Richtige zu setzen. Shaping simply the good. Das treibt uns an. Dabei geht es um den Mehrwert für unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und auch unserer Umwelt. Der Erfolg stellt sich dann von alleine ein. Wir sind daher besonders stolz, das zweite Jahr in Folge mit dem Viertel Zwei Benchmark für Stadtquartiere in Österreich zu sein.“ ergänzt Sabine Müller, Chief Innovation & Marketing Officer von Value One. Der European Real Estate Brand Award wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am 21. Juni in Berlin verliehen. Die Auszeichnung gehört zu den wichtigsten Anerkennungen der Immobilienwirtschaft und basiert auf dem European Real Estate 500. Dieses Ranking beinhaltet die 500 stärksten Corporate Brands in Europa und wurde 2021 aufgrund der Fachmeinung von 126.552 Branchen-ExpertInnen und der Bewertung von 19 KPIs ermittelt. Somit ist der Real Estate Brand Award die größte wissenschaftlich anerkannte Markenwertstudie der europäischen Immobilienwirtschaft.

Über den Real Estate Brand Award



Die Studie wird vom European Real Estate Brand Institute, einer Plattform zur Evaluierung von Marken der Immobilienwirtschaft, seit 2009 jährlich durchgeführt. Auf Grundlage unterschiedlicher Markenwertmodelle werden pro Jahr ca. 1.600 Marken in 45 Ländern evaluiert. In Österreich wurden mehr als 7.000 Branchenexperten zu über 150 Unternehmen befragt. Alle Informationen zum Brand Ranking 2022 unter: https://reb.institute/brand-award

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro in fünf europäischen Ländern realisiert. Bis 2024 werden mehr 15.000 Menschen in unseren Immobilien leben und arbeiten. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und die Student-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

