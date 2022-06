Designer Philipp Plein überglücklich über Baby Rocky (FOTO)

Hamburg (ots) - Stardesigner Philipp Plein, 44, ist zum zweiten Mal Vater geworden. "Unser Sohn heißt Rocket Halo Ocean", verrät er exklusiv in GALA (Heft 26/2022, ab morgen im Handel). "Wir nennen ihn Rocky. Und wir sind unglaublich glücklich." Im Mai brachte Pleins Lebensgefährtin Lucia Bartoli, 24, das Baby zur Welt. Plein: "Im Kreißsaal habe ich nur geweint - so ein Überschuss an Gefühlen." Für den Kleinen ändert der rührige Unternehmer jetzt sogar seinen Alltag. "Ab sofort werde ich alle Business-Trips um einen Tag verkürzen, sodass ich schneller zu Hause bin", sagt er zu GALA. "Ich möchte da sein, wenn der kleine Mensch einschläft und wenn er wieder wach wird." Bei seinem ersten Sohn, der heute neun Jahre alt ist, war das anders: Plein und die Brasilianerin Fernanda Rigon trennten sich noch vor dessen Geburt. Danach warf Plein ihr jahrelang vor, sie würde ihm den Jungen vorenthalten. Den kleinen Rocky würde er am liebsten nie wieder loslassen.

