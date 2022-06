Die Reiteralm lädt zum “Fest zur Almrauschblüte”

Am Sonntag (26.6.) ab 11 Uhr: Buntes Programm für Groß und Klein

Schladming (OTS) - Wenn im Juni der Almrausch blüht, verfärben sich viele Hänge auf den Almen der Region Schladming-Dachstein in rosarote Blumenfelder. Auf der Reiteralm findet am kommenden Sonntag (26. Juni) wieder das “Fest zur Almrauschblüte” statt. In enger Zusammenarbeit organisieren die Reiteralm Bergbahnen mit den Hüttenwirten und dem Tourismusverband für alle Einheimischen und Gäste eine schöne und farbenfrohe Feier. Gestartet wird um 11 Uhr mit einem ökumenischen Berggottesdienst, musikalisch umrahmt vom Pichler Bläserquartett. Danach erwartet die Besucher ein buntes Programm für Groß und Klein >>



