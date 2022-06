Fahrbahn- und Brückensanierung an der L 8224 zwischen Ehrendorf und Wielands

LR Schleritzko: Weiterer Schritt zu mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Landesrat Ludwig Schleritzko überzeugte sich kürzlich über den Stand der Bauarbeiten für die Sanierung der Landesstraße L 8224 und der beiden Brückenobjekte. „Erhaltungsmaßnahmen an unseren rund 14.000 Kilometer langen Landesstraßen mit den dazugehörigen rund 4.530 Brückenobjekten sind wesentliche Faktoren für eine moderne Verkehrsinfrastruktur und sehr wichtig für die Verkehrssicherheit in unserem Land“, so Schleritzko.

Die Landesstraße L 8224 verläuft von der Landesstraße L 8228 in Ehrendorf über Wielands und Unterlembach bis zur Kreuzung mit der Landesstraße L 71 in Heinrichs bei Weitra. Zwischen Ehrendorf und Wielands weist die Landesstraße L 8224 von der Kreuzung mit der L 8228 auf einer Länge von rund 600 Metern zahlreiche Netzrisse und Verdrückungen auf. In diesem Bereich befinden sich auch die Lainsitzbrücke und die Brücke über den Hochwassergraben bei Wielands. Die beiden einfeldrigen Plattentragwerke aus dem Jahre 1992 mit einer Stützweite von 19 Metern (Lainsitzbrücke) bzw. 9 Metern (Brücke über Hochwassergraben) weisen Schäden auf.

Im Mai wurden mit den Arbeiten für die Fahrbahnsanierung der L 8224 begonnen. Nach den Fräsarbeiten wurde der erforderliche Straßenkonstruktionsaufbau hergestellt. Anfang Juni starteten dann die Arbeiten für die Brückeninstandsetzungen. Die wesentlichen Arbeiten umfassen neben der kompletten Erneuerung von Rand- und Leistensteinen, Randbalkenabsenkungen, Geländer-Beschichtung, Herstellung eines neuen Fahrbahnbelags. Zudem sind auch Betoninstandsetzungen am Tragwerk und an den Widerlagern erforderlich. Durch die Straßenmeisterei Weitra werden im Ortsbereich von Ehrendorf schadhafte Gehsteige erneuert und eine Busbucht durch die Errichtung einer Aufstandsfläche adaptiert.

Derzeit werden die Arbeiten unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung durchgeführt. Im Juli wird unter dreitägiger Sperre der neue Straßenbelag aufgebracht. Die beschilderte Umleitung erfolgt über die Landesstraßen L 8224 - L 8278 - B 41 - L 8228 - L 8224 in beiden Richtungen. Die Asphaltierungsarbeiten werden von der Firma Leyrer+Graf ausgeführt. Mit der Gesamtfertigstellung ist Ende Juli zu rechnen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 370.000 Euro, wobei rund 360.000 Euro auf das Land Niederösterreich und etwa 10.000 Euro auf die Marktgemeinde Großdietmanns entfallen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse