100 Euro für 100 Lehrlinge eine Lehre lang

Das neue HOGAST-Stipendium für Lehrlinge im Tourismus - Jetzt bewerben und Gehalt aufbessern!

München (OTS) - Lehrlingsjahre sind keine Herrenjahre? Vergesst es. Der Spruch ist sowas von 20. Jahrhundert! Da können Zetties (= Angehörige der Generation Z, also junge Leute zwischen 15 und 25) nur müde mit den Achseln zucken. Heute sind Lehrlinge heiß begehrt, besonders im Tourismus. Die Zahlen gehen leider seit Jahren kontinuierlich zurück. Das mag an manch veralteten Lehrinhalten liegen, am schlechten Image der Branche und der Lehre generell. Wenn überhaupt studieren junge Leute an Tourismushochschulen, um dort einen akademischen Abschluss zu machen. Im falschen Glauben, dann gleich ganz oben im Management einsteigen zu können.

Es ist schön, dass man in Österreich auch auf akademischer Ebene oder mit Maturaabschluss eine Ausbildung im Tourismus machen kann. Wir brauchen gut ausgebildete Leute, wir brauchen auch wissenschaftrliche Forschung im Tourismus. Aber wir brauchen nicht nur Manager. Tourismus ist ein People’s Business, hier wird vor allem am Menschen mit Menschen gearbeitet. Hier muss angepackt werden, in der Küche, auf Etage, im Restaurant, beim Frühstück, an der Rezeption. Hier geht es um Empathie, Kommunikation, Technik, Handwerk, Psychologie und vor allem und an erster Stelle um die Lust an der Gastfreundschaft. Was gibt es Schöneres als das authentische, herzliche Lächeln einer Rezeptionistin bei der Ankunft oder beim Auschecken? Oder den fachkundigen Rat eines Kellners bei der Getränkeauswahl? Und was gibt es Schöneres als einen Gast zufrieden zu machen? Einen gestressten Gast herunterzuholen? Einen genervten Gast zu inspirieren?

Jobs im Tourismus

Koch/Kellner? Restaurantfachfrau? Hotelkaufmann? Hotel- und Gastgewerbeassistentin? Konditor? Gastronomiefachmann? Systemgastronomiefachkraft? Das sind alles anerkannte Lehrberufe! Aber: Lern lieber was G’scheits, denken und sagen viele Eltern, die so manch Ungutes über die Branche gehört haben. Aber erstens sind das häufig Gerüchte aus lang vergangenen Zeiten und zweitens zählen Koch/Kellnerin/Restaurantfachfrau/Konditor und so weiter heute zu den sichersten Berufen. Und zu den abwechslungsreichsten, siehe oben.

Der Tourismus hat sich wiederholt als krisenfest erwiesen – sogar das blöde Virus konnte ihn nur kurz verunsichern. Jetzt geht es wieder aufwärts. Allein: Es fehlen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aus den östlichen und nördlichen Nachbarländern kommen sie auch nicht mehr. Viele haben während der Pandemie die Branche verlassen. Also: Am besten man bildet sie selbst aus. Das beste Recruiting ist heute die eigene Lehrlingsausbildung.

Die HOGAST-Lehrlingsoffensive

Das hat die HOGAST schon früh erkannt und in Zusammenarbeit mit der Agentur Talentify 2018 eine Initiative ins Leben gerufen, um wieder mehr Menschen für eine Ausbildung im Tourismus zu begeistern. Kernstück dieser Kampagne ist die Homepage www.halloimtourismus.at. Social-Media-Beiträge mit dem Hashtag #halloimtourismus werden hier geteilt, außerdem können sich Jugendliche über Berufe in der Hotellerie und Gastronomie, die HOGASTJOB-Betriebe und deren Lehrstellen informieren und testen, für welchen Tourismusjob sie besonders gut geeignet wären.

Neu: Das Lehrlingsstipendium

Mit der neuen Initiative, die erstmal drei Jahre laufen soll, setzt die HOGAST – immer am Puls der Zeit – ganz im Sinne ihrer Mitgliedsbetriebe noch eins drauf: Jetzt können sich Tourismuslehrlinge bei der HOGAST ein Stipendium holen: 100 Euro zusätzlich jeden Monat für 100 Lehrlinge – über die ganze Lehrzeit! Damit ist das Argument, man verdiene als Lehrling in der Branche weniger als anderswo, endgültig passé. Rechnet man noch die kostenlose Kost & Logis an Orten hinzu, wo andere gerne Urlaub machen, dann steigen Lehrlinge im Tourismus finanziell eigentlich sehr gut aus.

Die Teilnahme ist nicht auf nur einen Lehrling pro Betrieb beschränkt. Ein Top-Ausbildungsbetrieb kann also gleich mehrere seiner talentierten jüngsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Rennen schicken. Einsteigen können sie jederzeit, auch noch im zweiten oder dritten Lehrjahr. Interessierte Lehrlinge erstellen ein Profil auf hogast.job.com und laden hier Motivationsschreiben und Bewerbungsvideo hoch. Die Anmeldefrist läuft bis 31. Juli 2022.

Bis Anfang September bekommen die Lehrlinge per Mail Bescheid, ob sie für das Stipendium in Frage kommen. Die Auswahl trifft ein eigens gegründetes HOGAST-Gremium. Im Verlauf der Lehrzeit benötigt die HOGAST dann vom teilnehmenden Betrieb jährlich ein Empfehlungsschreiben. Dann verlängert die HOGAST das Stipendium. Am Ende soll der Lehrling noch ein kleines Video über seine Lehrzeit drehen, das auch anderen Lust auf Lehre macht. Aber so ein Video in eigener Sache dürfte für einen echten Zettie kein Problem sein.

