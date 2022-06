AVISO: Verteidigungsministerin Tanner nimmt an Angelobung in Hörsching teil

Wien (OTS) - Am Freitag, den 24. Juni 2022, werden in Anwesenheit von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Rekruten des Einrückungstermins Juni ihr Treuegelöbnis auf die Republik Österreich sprechen. Die Ausbildung der Soldaten aus vier Bundesländern findet beim Panzerstabsbataillon 4 in Hörsching statt, ihre Angelobung bildet den Abschluss ihrer militärischen Grundausbildung. Der Großteil der jungen Soldaten wird seinen Dienst in Ober- oder Niederösterreich versehen.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Journalistinnen und Journalisten herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 23. Juni 2022, 11:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-7304 bzw. presse.oberoesterreich@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf

10:30 Uhr Einlass und Kontrolle

11:00 Uhr Beginn des militärischen Festaktes mit der Meldung an

die Frau Bundesministerin

ca. 11:45 Uhr Ende der Angelobung



Zeit & Ort

Ab 10:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang des Fliegerhorsts Vogler, Kasernenstraße 15, 4063 Hörsching.

