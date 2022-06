Gut besucht: SPORT 2000 Multisport Ordermesse gilt als Branchentreff

Wien (OTS) - 82 SPORT 2000 HändlerInnen besuchten von 14. bis 15. Juni die Multisport Ordermesse im oberösterreichischen Ohlsdorf und verschafften sich an den beiden Ordertagen einen Überblick über das Produktangebot der Frühjahrs- und Sommersaison 2023 von rund 55 Marken. Auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern standen Produktneuheiten aus den Bereichen Running und Teamsport sowie aus der Kategorie der Schuhe im Mittelpunkt. Gut 40 Prozent der gesamten 239 SPORT 2000 HändlerInnen aus Österreich nutzen den Branchentreff, um sich über die neusten Trends zu informieren. Mehr als 15 HändlerInnen reisten aus Tschechien und der Slowakei in die Zentrale von SPORT 2000 Österreich. „Nach zwei pandemiegeprägten Jahren freut es mich heuer ganz besonders, dass die diesjährige Multisport Ordermesse so gut besucht war. Gerade für HändlerInnen ist es ein entscheidender Faktor in der Vororder, Ware live zu sehen und in den Händen zu halten. Das können digitale Ordermessen nicht ersetzen“ , sieht Dr. Holger Schwarting, Vorstand SPORT 2000 Österreich, den klaren Vorteil von Präsenz-Ordermessen. Zudem stellt er fest: „Sowohl HändlerInnen, LieferantInnen wie auch unser Einkaufsteam profitieren vom persönlichen Austausch. Unsere Messe gilt mittlerweile als Branchentreff.“ Besonderes Highlight war der Besuch von Österreichs Top-Leichtathletin im Siebenkampf, Ivona Dadic.

