Lindinger: Rasche und gezielte Entlastung, die bei den Menschen ankommt

Teuerungs-Entlastungspaket mit einem Volumen von 28 Milliarden Euro heute im Budgetausschuss beschlossen

Wien (OTS) - Die Teuerungen beim täglichen Einkauf, beim Tanken, aber auch beim Heizen ebenso wie beim Warmwasser- und Stromverbrauch treffen alle Menschen gleichermaßen. Um rasch und gezielt vor allem jene Menschen zu entlasten, die am stärksten von den Teuerungen betroffen sind, wurde in der heutigen des Budgetausschusses ein 28-Milliarden-Teuerungs-Entlastungspaket beschlossen, das dann schrittweise zur Auszahlung kommt. „Bereits im Sommer werden Menschen mit niedrigem Einkommen gezielt unterstützt. Ab Herbst wird sich die Entlastung auf alle Bevölkerungsgruppen auswirken“, erwartet ÖVP-Abg. Klaus Lindinger eine breite Zustimmung zu diesem Paket in der Sondersitzung des Nationalrates am Donnerstag. „Denn wer rasch hilft, hilft doppelt. Das sollte auch den Oppositionsparteien klar sein“, so Lindinger.

„Die Regierung handelt und mit ihr auch die beiden Koalitionsparteien im Parlament“, zeigt sich Lindinger überrascht, dass die größte Oppositionspartei im Nationalrat diesen für die Bevölkerung so wichtigen Beschluss des dritten Entlastungspaketes nun verzögern will. „Die Menschen brauchen das Geld, das ihnen durch die Teuerungen genommen wird, jetzt und nicht dann, wenn es der SPÖ passt“, betont Lindinger.

Für Lindinger sind vor allem jene Teile des Paketes wichtig, die kurzfristig Entlastung bringen. Das sind zum einen Einmalzahlungen wie etwa der Klimabonus von 250 Euro sowie der „Geld-zurück-Bonus“ von zusätzlich 250 Euro, die im Herbst ausbezahlt werden. 300 Euro erhalten Menschen mit geringen Einkommen im Rahmen einer Sonderzahlung bereits ab August. Auch ab August gibt es eine zusätzliche Familienbeihilfe von 180 Euro. Und ab September wird der Familienbonus auf 2.000 Euro und der Kindermehrbetrag auf 650 Euro erhöht. „Das alles sind Maßnahmen, die direkt bei den Menschen ankommen, die sozial treffsicher sind und rasch Entlastung bringen“, betont Lindinger.

