Kick-off Event: Better Great Together

Wien (OTS) -



Better Great Together Kick-off Event



Great Place to Work® und Initiatorin Doris Palz laden Sie herzlichst

zum Kick-off Event der neuen Initiative und des weltweit ersten

Marktplatzes "Better Great Together" ein. Dieser bietet Platz für

Unternehmer:innen, um voneinander zu lernen und Teil der Lösung für

eine lebenswerte Zukunft zu sein.



Moderation: Christian Clerici



Anwesende Speaker:innen:



Ralf Schweighöfer, Geschäftsführer DHL Express GmbH & First Mover

Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin willhaben internet service

GmbH & First Mover

Prof. Dr. René Schmidpeter, Wirtschaftswissenschaftler & Experte für

Nachhaltigkeitsmanagement

Dr. René Heinzl Founder, CEO & Managing Partner Building Digital

Solutions GmbH

Prof. Dipl.-Ing. Emanuel Sallinger, Experte für Logic & Computation,

TU Wien

Damla Nalbant, borisgloger professionals gmbh & First Mover



Datum: 23.6.2022, 10:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Mooncity Vienna

Kärntner Straße 26, 1010 Wien



Url: https://www.greatplacetowork.at/bettergreattogether



Rückfragen & Kontakt:

Barbara Schwarz

barbara.schwarz @ currycom.com

+4367684905027