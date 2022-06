SPÖ-Ecker: „Gentechnikfreies Essen statt Kapitulation vor Lobbyisten der Saatgutindustrie“

Willensbekundungen von Rauch und Gewessler nicht ausreichend – Landwirtschaftsminister darf keinen Zweifel am österreichischen Weg der gentechnikfreien Lebensmittel lassen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker reagierte angesichts der eindeutigen Anzeichen, wonach die derzeit laufenden Konsultationen auf europäischer Ebene zu einer Verwässerung im Bereich der Verwendung von neuer Gentechnik und damit zu einem Sieg der Lobbyisten führen könnte, alarmiert: „Es braucht gentechnikfreies Essen statt einer Kapitulation vor Lobbyisten der Saatgutindustrie!“ ****

„90 Prozent der Österreicher*innen wollen keine Gentechnik am Teller“, so die Abgeordnete weiter. Eine Presseaussendung von Gewessler und Rauch, in der diese ihre Willensbekundungen kundtun, sei zwar nett, aber nicht ausreichend. Vorsorgeprinzip, wissenschaftliche Risikobewertung und Kennzeichnungspflicht müssen auch für die neuen Techniken umfassend gelten. Ein Antrag der SPÖ, der genau das einfordert, wurde aber zuletzt mit den Stimmen von ÖVP und Grünen auf die lange Bank geschoben.

„Es braucht eine zweifelsfreie Klarstellung der gesamten Bundesregierung, dass es hier zu keiner Verwässerung kommen wird. Insbesondere der Landwirtschaftsminister Totschnig muss aufwachen und Stellung beziehen“, fordert Ecker in Richtung der Bundesregierung. (Schluss) lk/lp

