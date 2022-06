Ärztekammer begrüßt neuen Wiener Patientenanwalt Gerhard Jelinek

Steinhart: „Wir freuen uns auf künftige Zusammenarbeit mit einem wirklichen Experten und hoch angesehenen Juristen

Wien (OTS) - Mit Wohlwollen kommentiert Johannes Steinhart, Präsident der Ärztekammer für Wien, den Wechsel an der Spitze der Wiener Patientenanwaltschaft mit 1. Juli 2022. „Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Gerhard Jelinek, einem ausgewiesenen Experten und hoch angesehenen Juristen, der zuletzt in seiner Funktion als Präsident des Wiener Oberlandesgerichts von allen Seiten Anerkennung genossen hat und für den immer der Rechtsstaat und unsere Verfassung an allererster Stelle standen und stehen“, so Steinhart. ****

Der nach zwei Funktionsperioden von insgesamt zehn Jahren scheidenden Patientenanwältin Sigrid Pilz dankte Steinhart für ihr Engagement: „Auch wenn wir auf gesundheitspolitischer Ebene oft nicht einig waren, so waren wir letztendlich immer d‘accord, wenn es darum ging, den Patientinnen und Patienten das beste Gesundheitssystem und die beste Gesundheitsversorgung zu bieten.“ (bs)

