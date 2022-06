AVISO: Verteidigungsministerin Tanner besucht CISM-Weltmeisterschaft

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 23. Juni 2022, wird sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner im Rahmen ihres Besuchs in der Montecuccoli-Kaserne von den sportlichen Leistungen der internationalen militärischen Fallschirmsprung-Elite ein Bild machen. Das Österreichische Bundesheer ist stolzer Veranstalter der 45. Conseil International du Sport Militaire (CISM)-Weltmeisterschaft im Fallschirmspringen von 20. bis 30. Juni 2022 in Güssing und Punitz.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Journalistinnen und Journalisten herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 22. Juni 2022, 17:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-8304 bzw. presse.burgenland@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

12:30 Uhr Einlass und Kontrolle

13:00 Uhr Eintreffen der Frau Bundesminister, Besichtigung des Wettkampfgeländes und Kontaktgespräche mit Sportlerinnen und Sportlern

15:00 Uhr Ende

Zeit & Ort

Ab 12:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Montecuccoli-Kaserne, Kasernenstrasse 1, 7540 Güssing.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer