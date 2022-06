Taschner/Hamann: Bundesregierung schafft erweitertes Angebot für Deutschförderung

ÖVP-Bildungssprecher Taschner und Grüne-Bildungssprecherin Hamann befürworten mehr bedarfsorientierte Deutschförderung und zusätzliche Planstellen ab dem kommenden Schuljahr

Wien (OTS) - Eine wichtige Grundvoraussetzung für eine gelingende Integration in Österreich ist das Beherrschen der deutschen Sprache. Bestmögliche Kenntnisse der Unterrichtssprache Deutsch und der schrittweise Aufbau bildungssprachlicher Kompetenzen in allen Unterrichtsfächern stellen die Grundlagen für die Beteiligung an allen weiteren Bildungsprozessen dar. "Die Deutschförderung ist eine wesentliche Voraussetzung für schulischen Erfolg, erfolgreiche Bildungslaufbahnen, eine aktive Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben in Österreich und für die spätere Integration in den Arbeitsmarkt", betont heute, Dienstag, ÖVP-Bildungssprecher Rudolf Taschner anlässlich der Präsentation neuer Maßnahmen.

Derzeit werden Kinder, die dem Unterricht noch nicht folgen können, im "außerordentlichen Status" eingestuft und bekommen, maximal vier Semester lang, intensive Deutschförderung. Damit ist die Sprachentwicklung jedoch meistens noch nicht abgeschlossen. "Spracherwerb dauert mehrere Jahre", gibt die grüne Bildungssprecherin Sibylle Hamann zu bedenken. "Kinder brauchen daher auch nach dem Wechsel in den ordentlichen Status zusätzliche Förderung, um ihr gesamtes Potential ausschöpfen zu können." Genau dafür stellt die Bundesregierung ab Herbst zusätzlich 4,5 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.

Die zusätzlichen Ressourcen und Planstellen kommen jenen Standorten mit dem größten Unterstützungsbedarf zugute. Sie können dort flexibel eingesetzt werden, um langfristig die Qualität der Deutschförderung zu verbessern.

Zusätzlich wurden seit Ende Mai 2022 Übergangslehrgänge für nicht mehr schulpflichtige ukrainische Schüler/innen eingerichtet. Diese werden nun auch in den Sommerferien weitergeführt. Dies sei eine sinnvolle Ergänzung zur Sommerschule, an der ukrainische Schüler/innen ebenfalls teilnehmen können, so Taschner und Hamann. (Schluss)

