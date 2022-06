ORF III am Mittwoch: Neue „Heimat Österreich“- und „Landleben“-Produktionen unterwegs in Seefeld, Südsteiermark & Wachau

Außerdem: „Erbe Österreich“-Premiere „Heilung unterm Doppeladler“, neue Folge „Auf eine Melange mit Musalek“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Mittwoch, dem 22. Juni 2022, in einer neuen „Heimat Österreich“-Dokumentation dem „Leben in Seefeld“. Anschließend sind zwei „Landleben“-Neuproduktionen „In der Südsteiermark“ und „Durch die Wachau“ unterwegs. In „treffpunkt medizin“ feiert die „Erbe Österreich“-Produktion „Heilung unterm Doppeladler – Die Geschichte der modernen Krankenpflege“ Premiere. Nach einem weiteren Film der Reihe „treffpunkt medizin“ beschäftigt sich eine neue Folge „Auf eine Melange mit Musalek“ mit der Frage „Dem Leben auf die Spur kommen:

Leben – was heißt das, wie geht das?“

Im Hauptabend führt die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Leben in Seefeld“ (20.15 Uhr) zu einem der schönsten Panoramen Österreichs, dem Seefelder Plateau. Von hier aus kann man auf etwa 1.200 Metern auf einige der imposantesten Tiroler Bergketten schauen. Gestalter Martin Pichl hat die Region im Frühsommer mit der Kamera bereist.

Danach präsentiert ORF III zwei „Landleben“-Premieren: „In der Südsteiermark“ (21.05 Uhr) beginnt der Sommer immer schon etwas früher als anderswo in Österreich. Gestalter Leopold Fuchs erzählt vom südsteirischen Zugang zur Natur und zum Leben, indem er Vertreter/innen der Region im Alltag, bei der landwirtschaftlichen Arbeit sowie der gemeinsamen Kulturpflege begleitet. Die Dokumentation „Durch die Wachau“ (21.55 Uhr) zeigt den uralten Brauch des Sonnwendfeuers, der von den Menschen der Region zum Sommerbeginn mit großer Hingabe praktiziert wird.

Anschließend erzählt der neue „Erbe Österreich“-Film „Heilung unterm Doppeladler – Die Geschichte der modernen Krankenpflege“ (22.30 Uhr). Zur Zeit der Monarchie war Pflege von Kranken zu größeren Teilen an karitative Organisationen wie der Kirche ausgelagert. Der Chirurg Theodor Billroth kämpfte unter dem Flankenschutz von Kronprinz Rudolf dafür, die Krankenpflege nicht wie ein christliches Almosen auszulagern, und schuf jenen Verein, der das nach dem Habsburger benannte Rudolfinerhaus begründete. Der Beginn dieser Institution gilt als der Ausgangspunkt der modernen, konfessionslosen Pflege in Österreich.

Eine weitere Ausgabe von „treffpunkt medizin“ beleuchtet „Die geheime Hausapotheke von Sisi und Co – Intime Einsichten in Habsburgs Leiden“ (23.20 Uhr). Welchen Einflüssen waren Mitglieder der Herrscherfamilie durch Heilmittel wie Kokain oder Opiate ausgesetzt? Und wie stark prägten Krankheitsbilder deren Biografien?

Den Mittwochabend beschließt eine neue Ausgabe der Reihe „Auf eine Melange mit Musalek“ (0.05 Uhr) zum Thema „Dem Leben auf die Spur kommen: Leben – was heißt das, wie geht das?“ Bei einer Melange spricht Michael Musalek über unterschiedliche Aspekte unseres gemeinsamen Lebens, wie wir es bewusst erleben und schöner gestalten wollen.

