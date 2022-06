22. Bezirk: Jazz-Lady Carole Alston im Kultur-Stadl Eßling

Zählkarten für 25. Juni: 0677/630 19 868, Infos: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - „Carole Alston ist ein Vollprofi - was sie macht, ist gut“, sagt die Obfrau des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi, über die nächste Veranstaltung im gemütlichen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Wer sich für althergebrachte und zeitgenössische Jazz-Musik begeistert, darf das Konzert der Sängerin Carole Alston am Samstag, 25. Juni, ab 19.00 Uhr, nicht versäumen. Begleitet wird die charmante Künstlerin vom „Markus Gaudriot Trio“. Neben ihren kontinuierlichen Auftritten im In- und Ausland ist die von Jazz-Experten geachtete Vokalistin auf einigen CDs zu hören, darunter das Album „For My Sisters“. Der Eintritt zum „Stadl“-Abend mit der sympathischen Jazz-Lady ist gratis. Spenden nimmt das ehrenamtliche Vereinsteam aber gerne an. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868 und E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Das Publikum wird um Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen gebeten. Für die Zukunft sind Konzerte mit der Country-Gruppe „New West“, mit dem Tribute-Ensemble „Remember Elvis Band“ und mit der Jazz-Combo „Betty Blue Quartett, feat. Ramona Steiner“ geplant. Auskünfte über alle Vereinsaktivitäten erteilt Obfrau Hannappi unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. Infos via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

