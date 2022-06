„Dok 1“-Doppel am 22. Juni: Auftakt mit „Mythos Ungesund“ mit Hanno Settele um 20.15 Uhr in ORF 1

Danach um 21.05 Uhr: „Dok 1: Die Fett-Hysterie“

Wien (OTS) - Sport ist gesund, Weizen ist ungesund, Eier darf man nur manchmal essen, Computerspielen macht dumm, der Vollmond hat Wirkungen auf die Psyche und sogar auf die Qualität von Bauholz – die Konsumwelt ist vollgepackt mit teils fragwürdigen Mythen. Doch welche davon stimmen, welche sind von der Wissenschaft widerlegt und welche vermeintlich gesunden Produkte sind nur ein geschickter Verkaufstrick? Hanno Settele will es herausfinden und fragt in „Dok 1: Mythos Ungesund“ am Mittwoch, dem 22. Juni 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 nach. Anschließend, um 21.05 Uhr, untersucht Medizinjournalist Bernhard Hain in der Neuproduktion „Dok 1: Die Fett-Hysterie“ die verschiedenen Eigenschaften des Fettes und räumt dabei mit gängigen Vorstellungen auf.

„Dok 1: Mythos Ungesund“ mit Hanno Settele um 20.15 Uhr

Hanno Settele prüft mit Ernährungswissenschafter Jürgen König das gute alte Wiener Frühstück im Gegensatz zu Schwarzbrot, Sojasprossen und Gurken. Sie stellen Annahmen über Kaffee, Eier, Honig, Orangensaft und Milch richtig und nehmen vegane und vegetarische Ernährung unter die Lupe. Kann man mit veganer Ernährung wirklich den Bedarf an Spurenelementen und Mineralstoffen decken? Stimmt es, dass manche Menschen Fleisch einfach „brauchen“? Und warum sind „Superfoods“ gar nicht so super? Beim gemeinsamen Abendessen gehen Hanno Settele und Jürgen König den Fragen auf den Grund, ob Bio-Fleisch gesünder ist als konventionell produziertes Fleisch und was eine gute Nachspeise ausmacht. Schließt etwa Käse den Magen? Was bewirkt der Verdauungsschnaps wirklich? Und sollte man abends tatsächlich nicht mehr so viel Essen? Mit den Sportwissenschaftern Robert Csapo und Christoph Triska hinterfragt Hanno Settele gängige Lauf- und Fitnessmythen. Er trifft Teenager und die Handy-Psychologin Barbara Buchegger, um die vielen Mythen, die den Umgang mit sozialen Medien und Computerspielen umringen, zu besprechen. Intelligenzforscher Jakob Pietschnig von der Uni Wien klärt auf, ob Mozarts Musik Kinder wirklich intelligenter macht und warum die Entwicklung des IQ in den westlichen Ländern seit einiger Zeit stagniert. Gabriele Fischer, Psychiaterin und Leiterin der Drogenambulanz am AKH Wien, unterzieht Cannabis, das in den USA und einigen EU-Ländern mittlerweile legal erhältlich ist, einer kritischen Prüfung ob seiner Risiken. Dermatologin Julia Valencak spricht über die verheißungsvollen Versprechungen von Kosmetik-Produkten und Haarwuchsmitteln. Abschließend geht Hanno Settele dem „Vollmond“-Mythos nach. Ist zu Vollmond geschlägertes Holz robuster als anderes? Und stimmt es, dass es in Vollmond-Nächten mehr Rettungseinsätze gibt und die Leute mehr trinken und „ausflippen“ als sonst? Dazu ist Hanno Settele bei der Rettung und in einer Wiener Bar auf Beweissuche.

„Dok 1: Die Fett-Hysterie“ um 21.05 Uhr

Kaum ein Nahrungsbaustein wird derzeit so verteufelt wie Fett. Folgt man der landläufigen Meinung, ist Fett der Übeltäter schlechthin, der von einer gesunden Lebensweise abhält. Fettarme Produkte haben daher Hochkonjunktur. Doch was hat es wirklich mit dem Fett auf sich, ohne das unser Körper nicht auskommt? Für den ORF untersucht Medizinjournalist Bernhard Hain in dieser Neuproduktion die verschiedenen Eigenschaften des Fettes und räumt dabei mit zahlreichen gängigen Vorstellungen auf. So sind manche Produkte, die wir für ihren hohen gesundheitlichen Wert konsumieren, in Wahrheit nicht besser als jene, die wir aus denselben Gründen von unserem Esstisch verbannt haben. Auch die Funktionen eines Energiespeichers und einer inneren Wärmedämmung sind dem Fett in unserem Körper nicht zu nehmen.

