Reminder: Einladung zum Pressegespräch Drei Digitalisierungsindex 2022

„Zwei Jahre Pandemie – Wie nachhaltig Corona Österreichs Unternehmens- und Arbeitswelt verändert hat?“ am 23. Juni 2022, 10:00 Uhr im Impact Hub Vienna, 1070 Wien

Wien (OTS) - Wie nachhaltig haben mehr als zwei Jahre Pandemie die österreichische Arbeitswelt und die heimischen Unternehmen verändert? Hat sich die Digitalisierung weiter beschleunigt und die digitale Kluft zwischen großen und kleinen Betrieben sich verkleinert? Mit welchen Herausforderungen kämpfen die Betriebe nach wie vor? Welche Chancen und Gefahren sehen sie? Und sind Home Office und Shared Desks gekommen, um zu bleiben?

Im Auftrag von Drei Österreich haben marketmind und Arthur D. Little Austria in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal den Digitalisierungsindex für Österreich erhoben und mehr als 800 Unternehmen aus allen Sparten befragt. Die Ergebnisse des Digitalisierungsindex 2022 und die Schlussfolgerungen über notwendige Maßnahmen zur weiteren Stärkung der heimischen Betriebe möchten wir Ihnen in einem Pressegespräch präsentieren, zu dem wir Sie herzlich einladen.



Ihre Gesprächspartner:

Rudolf Schrefl, CEO Hutchison Drei Austria

Dr. Stefan Schiel, Managing Director marketmind

Dr. Karim Taga, Managing Partner Arthur D. Little (ADL)

Datum: Donnerstag, 23. Juni 2022, 10:00 Uhr

Ort: Impact Hub Vienna, Lindengasse 56, 1070 Wien

Dieses Pressegespräch bieten wir in Hybridform an. Bitte geben Sie uns per Mail an presse @ drei.com bekannt, ob Sie den Termin im Impact Hub Vienna live oder per Streaming wahrnehmen möchten. Den Streaminglink senden wir Ihnen gerne nach Ihrer Anmeldung zu. Wir freuen uns jedoch auch, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüße, Petra Jakob und Tom Tesch

